Україна використала Байрактари на Чорноморському напрямку - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков виступив зі зведенням на 14: 00, 24 лютого. Українські військові використовували Байрактари на Чорноморському напрямку.

"З 5:00 24 лютого Збройні Сили України ведуть запеклі бої у напрямку висунення противника. У Чорноморській оперативній зоні ЗСУ використовують безпілотні літаючі апарати "Байрактар". У напрямку Рудня (Білорусь), Виступовичі (Україна), противник намагався перетнути кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки. В результаті бою ворог зазнав втрат. Було знищено 5 БТРів і автомобілів. Зупинено наступ танків в районі Путивля. Над Вишгородом збитий вертоліт К-52", - заявив Резніков.

Також міністр зазначив, що за міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка тривають бої.

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