Україна має намір продовжити контракт із Газпромом на 15 років - Шмигаль

Україна має намір продовжити контракт з Газпромом / УНІАН

Влада України має намір продовжити чинний контракт з Газпромом на 15 років, тобто до 2041 року. При цьому Київ домагатиметься збереження поточних умов, які прописані в Угоді.

Також Україна готова запропонувати знижку, якщо Росія погодиться збільшити обсяги поставок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Радіо Свобода.

Крім того, Україна планує всіма силами перешкоджати введенню в експлуатацію газопроводу Північний потік-2.

"Є існуючий контракт до 2024 року. Ми хочемо його продовжити і ведемо з цього питання переговори з нашими європейськими партнерами, тому що від них теж залежить продовження цього контракту. Для нас ідеальним терміном є продовження на 15 років", – заявив глава уряду.

Він уточнив, що мова йде про пролонгацію контракту на тих же умовах, які є зараз. Це, зокрема, принцип "качай або плати".

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Згідно з ним, заздалегідь встановлюються обсяги транзиту газу, за які платить Газпром. Оплата має відбуватися, навіть якщо фактичні обсяги нижчі або взагалі відсутні.

Крім цього, Україна не проти і збільшити транзит газу до 55 млн кубометрів, причому із знижкою.

"Цей надлишок ми готові транзитувати за ціною вдвічі нижчою, ніж у чинному контракті", - сказав Шмигаль.

Також Київ має намір використовувати відстрочку в сертифікації Північного потоку-2, щоб не допустити запуск газопроводу. Шмигаль впевнений, що в майбутньому Росія буде ще активніше використовувати цей газопровід для впливу на енергетичний ринок як України, так і всієї Європи.

"Ми не одні в цій боротьбі за недопущення роботи Північного потоку-2. Як ми будемо використовувати додатковий час?.. Так само, як використовували до цього, дуже активно працюючи на дипломатичному фронті... Є встановлені правила, є Третій енергопакет, і всі мають його дотримуватися", - зазначив Шмигаль.

Скандал між Україною та Угорщиною через контракт з Газпромом

Угорська компанія MVM Group і російська транснаціональна корпорація Газпром 27 вересня заявили про підписання 15-річного контракту на постачання газу до Угорщини в обхід території України. Близько 3,5 млрд кубометрів піде через Сербію, ще 1 млрд кубічних метрів прокачають через Австрію. Поки газ на територію Угорської держави поставляється через пункти Берегово на кордоні з Україною і Баумгартен на словацько-угорському кордоні. Договір Москви і Будапешта може бути переглянутий через 10 років.

Україна розкритикувала контракт Угорщини з Газпромом. У Міністерстві закордонних справ сказали, що договір продиктований політикою, документ необґрунтований з економічної точки зору. Договір небезпечний для україно-угорських відносин і вигідний Кремлю.

Директор компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон не виключив сценарію, при якому через газового контракту Угорщини з Росією транзит російського палива на територію Угорської держави може припинитися.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що позиція офіційного Києва за договором Будапешта і Москви - це, мовляв, спроба втручання країни у внутрішні справи Угорської держави. За його словами, домовленість з Газпромом відповідає інтересам Угорщини.

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