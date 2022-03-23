"Україна перемагає у війні": американський професор навів низку доказів провалу армії Путіна

/ УНІАН

Україна виграє у війні з Росією і цій перемозі є багато доказів. Зокрема, відсутність у РФ прогресу на лінії фронту, що є лише половиною картини, пише в статті The Atlantic професор Школи передових міжнародних досліджень Університету Джона Хопкінса Еліот а. Коен.

"Українські військові виявилися не тільки мотивованими і добре керованими, але і тактично вмілими, об'єднавши легку піхоту з протитанковою зброєю, безпілотниками і артилерійським вогнем, щоб неодноразово перемогти набагато більші російські військові формування. Українці не просто захищають свої опорні пункти, а маневрують з них і між ними, дотримуючись твердження Клаузевіца, що найкращий захист – це щит від добре спрямованих ударів", – сказано в статті.

Професор зазначає, що російська армія в певному сенсі залишається дуже розумною. Але її сержантський корпус слабкий і корумпований. А без заможних сержантів, за його словами, навіть велика кількість технологічно складних транспортних засобів, розгорнутих відповідно до переконливої доктрини, будуть врешті-решт зламаними або залишеними. Таким чином російські війська потраплятимуть в засідки або розбиватися під вогнем.

читайте такожНазвано місто, яке Росія атакує з новою силою-розслідувач Bellingcat"Доказів того, що Україна виграє в цій війні, багато, якщо тільки уважно поглянути на наявні дані. Відсутність російського прогресу на лінії фронту - це лише половина картини, хоча це і затьмарюється картами, що показують великі червоні краплі, що відображають не те, контролюють росіяни, а райони, через які вони пройшли. Провал майже всіх десантних ударів Росії, її нездатність знищити українські ВПС і систему протиповітряної оборони, а також багатотижневий параліч 40-мильної колони поставок на північ від Києва є доказом", - зазначає Коен.

Також він стверджує, що втрати росіян приголомшливі - від 7 до 14 тис. солдатів загинули, щонайменше, майже 30 тис. забрали з поля бою з пораненнями, були взяті в полон або пропали безвісти.

"Додайте до цього повторювані тактичні помилки, які можна побачити на відео навіть любителям: скупчуються на дорогах транспортні засоби, немає прикриваючої фаланги піхоти, немає тісно скоординованого артилерійського вогню, немає підтримки зверху з вертольотів і панічна реакція на засідки. Співвідношення знищених транспортних засобів 1:1 до тих, які були захоплені або кинуті, свідчить про армію, яка не бажає воювати", - продовжує експерт.

Крім того, його вражає нездатність Росії зосередити свої сили на одному або двох напрямках атаки або взяти головне місто. Не менш дивними є і масові проблеми РФ в логістиці та технічному обслуговуванні.

"Російська армія залучила до бою більше половини своїх бойових сил. За цими силами стоїть дуже мало. Російські резервісти не мають ніякої підготовки (на відміну від Національної гвардії США або ізраїльських або фінських резервістів), і Путін пообіцяв, що наступна хвиля призовників не буде відправлена, хоча навряд чи він стримає цю обіцянку", – додав Коен.

За його словами, навіть чеченські допоміжні війська зазнали серйозних ударів.

"Російські підрозділи радіоелектронної боротьби не відключили український зв'язок. Пів дюжини генералів загинули через погану охорону сигналу. А ще негативні показники з іншого боку - жодної української капітуляції, жодної помітної паніки чи розвалу підрозділів. З'явилися повідомлення про місцеві контратаки українських військ і відхід російських військ", - стверджує Коен.

На закінчення професор назвав Путіна "дуже поганою людиною", яку важко зупинити.

Нагадаємо, видання CNN поспілкувалося з експертами і виділило п'ять речей, на які варто звернути увагу в найближчі тижні.

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