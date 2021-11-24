У Нацбанку повідомили про отримання нового траншу від МВФ

Україна отримала черговий транш від МВФ / Reuters

Україна отримала транш кредиту від Міжнародного валютного фонду на 700 млн доларів.

Кошти збільшать резерви НБУ, повідомив очільник голови Нацбанку України Кирило Шевченко в Facebook.

"Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США). Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України і збільшать міжнародні резерви", - написав він.

Раніше Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) розкрила вимоги, які зобов'язалися виконати влада України заради отримання 700-мільйонного траншу нового кредиту. Відповідний документ був опублікований на сайті організації.

Нагадаємо, Меморандум між Україною і МВФ був підписаний в 2020 році. Його текст був оприлюднений у червні. Тоді ж Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на 2,2 млрд доларів в рамках 18-ти місячної програми Stand-By на 5 млрд доларів. Після цього МВФ не виділяв траншей.