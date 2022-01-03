Україна різко збільшила імпорт мандаринів у 2021 році

Україна різко наростила імпорт мандарин / Pixabay

У 2021 році наша країна імпортувала мандаринів на неповних 120 млн доларів, що майже на половину більше, ніж у 2020 році, повідомляє пресслужба Держмитслужби.

Імпорт мандаринів, у тому числі їхніх різновидів - танжеринів і сатсума, в 2021 році склав 119,09 млн дол., що на 45,5% більше, ніж роком раніше.

У той же час імпорт мандаринів сатсума в 2021 році склав 43,53 млн дол. або 36,55% від усіх куплених за кордоном в 2021 році мандаринів.

Клементинів Україна торік закупила на 15,81 млн дол., що на 5,86% більше, ніж роком раніше.

Найбільшим імпортером мандаринів в Україну в 2021 році стала Туреччина - на 83,98 млн дол. На другому місці - Пакистан(9,61 млн дол.), а на третьому - Єгипет (8,28 млн дол.).

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Окремо мандарини сатсума Україна в 2021 році купувала у Туреччини (43,15 млн дол.), Іспанії(232,04 тис. дол.) та Греції (60,85 тис.дол.).

найбільше клементинів Україна імпортувала в 2021 році з Греції - на 7,36 млн дол.

на другому місці - Італія (3,29 млн дол.),

на третьому - Іспанія (2,79 млн дол.).

Разом мандаринів і клементинів у 2021 році Україна закупила на 134,9 млн дол., за рік збільшивши їх імпорт на 39,39%.

Раніше Главред писав про те, що мандарини можуть бути як шкідливі, так і корисні. Про це дієтолог і Нутриціолог Надія Цапкіна.

Вона зазначила, що мандарини — відмінне джерело кальцію, магнію, калію, вітамінів D, K і B. клітковина, що міститься в такому фрукті, допомагає нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, а вітамін С зміцнює імунітет.

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