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Україна впровадила жорсткі санкції проти російських підприємств - список

22 січня 2022, 00:04

Рішення про введення санкцій проти російських підприємств, компаній, організацій схвалила Рада національної безпеки і оборони.

Санкції проти Росії
Україна ввела санкції проти підприємств РФ / gettyimages

Україна ввела персональні економічні санкції проти російських підприємств і організацій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, інформує сайт глави держави.

Рішення про введення санкцій проти російських підприємств, компаній, організацій схвалилаа Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ще 30 грудня 2021 року. А 21 січня санкції введені в дію указом президента України.

До "чорного списку" України потрапили 24 підприємства.

Введені наступні обмеження:

  • блокування активів;
  • обмеження торгових операцій;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій і документів дозвільного характеру, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

До списку потрапили такі підприємства:

  • Акціонерне товариство "Ленпромтранспроект";
  • Акціонерне товариство "Страхова бізнес Група";
  • Акціонерне товариство "Страхове товариство газової промисловості";
  • Акціонерне товариство Транспортна компанія "Гранд Сервіс Експрес";
  • ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Гіпрошахт";
  • ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Російський інститут містобудування та інвестиційного розвитку "Гіпрогор";
  • COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH;
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАРМ911 НЕВА";
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Геозембуд";
  • Товариство з обмеженою відповідальністю "Крымсетьэнергопроект";
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ діагностики";
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ перспективного містобудування";
  • Товариство з обмеженою відповідальністю "Нивад";
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРІУС ПРОЕКТ";
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Транспроект";
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ТЮС";
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "Трансстрой";
  • Федеральне казенне установа "Дирекція державного замовника з реалізації федеральної цільової програми "модернізація транспортної системи Росії";
  • Федеральне державне підприємство "відомча Охорона залізничного транспорту Російської Федерації";
  • Федеральне державне підприємство "Управління відомчої охорони Міністерства транспорту Російської Федерації";
  • Фонд проектів соціального ТА культурного ПРИЗНАЧЕННЯ "національна культурна спадщина";
  • Автономна некомерційна організація сприяння діяльності "Російські сезони";
  • державна Автономна установа міста Севастополя Центр розвитку туризму.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, також Володимир Зеленський впровадив санкції проти відомого російського дизайнера Артемія Лебедєва, який є арт-директором Студії Артемія Лебедєва".

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Також Зеленський погодив санкції проти російських суддів і кримських силовиків. Обмеження діятимуть протягом п'яти наступних років.

У той же час санкції були введені і проти російських "чиновників", які сьогодні проживають на території тимчасово окупованого Криму. До списку обмежень потрапили 52 особи.

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