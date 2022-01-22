Україна впровадила жорсткі санкції проти російських підприємств - список

Україна ввела санкції проти підприємств РФ / gettyimages

Україна ввела персональні економічні санкції проти російських підприємств і організацій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, інформує сайт глави держави.

Рішення про введення санкцій проти російських підприємств, компаній, організацій схвалилаа Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ще 30 грудня 2021 року. А 21 січня санкції введені в дію указом президента України.

До "чорного списку" України потрапили 24 підприємства.

Введені наступні обмеження:

блокування активів;

обмеження торгових операцій;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій і документів дозвільного характеру, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

До списку потрапили такі підприємства:

Акціонерне товариство "Ленпромтранспроект";

Акціонерне товариство "Страхова бізнес Група";

Акціонерне товариство "Страхове товариство газової промисловості";

Акціонерне товариство Транспортна компанія "Гранд Сервіс Експрес";

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Гіпрошахт";

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Російський інститут містобудування та інвестиційного розвитку "Гіпрогор";

COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАРМ911 НЕВА";

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Геозембуд";

Товариство з обмеженою відповідальністю "Крымсетьэнергопроект";

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ діагностики";

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ перспективного містобудування";

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нивад";

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРІУС ПРОЕКТ";

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Транспроект";

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ТЮС";

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "Трансстрой";

Федеральне казенне установа "Дирекція державного замовника з реалізації федеральної цільової програми "модернізація транспортної системи Росії";

Федеральне державне підприємство "відомча Охорона залізничного транспорту Російської Федерації";

Федеральне державне підприємство "Управління відомчої охорони Міністерства транспорту Російської Федерації";

Фонд проектів соціального ТА культурного ПРИЗНАЧЕННЯ "національна культурна спадщина";

Автономна некомерційна організація сприяння діяльності "Російські сезони";

державна Автономна установа міста Севастополя Центр розвитку туризму.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, також Володимир Зеленський впровадив санкції проти відомого російського дизайнера Артемія Лебедєва, який є арт-директором Студії Артемія Лебедєва".

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Також Зеленський погодив санкції проти російських суддів і кримських силовиків. Обмеження діятимуть протягом п'яти наступних років.

У той же час санкції були введені і проти російських "чиновників", які сьогодні проживають на території тимчасово окупованого Криму. До списку обмежень потрапили 52 особи.

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