Україна висловила рішучий протест через скандальний указ Путіна

Україна в ТКГ розкритикувала указ Путіна / Reuters

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) висловила рішучий протест через указ президента РФ Володимира Путіна про допуск на російський ринок товарів з ОРДЛО.

Такі дії Москви суперечать Мінським угодам і домовленостям лідерів нормандської четвірки, йдеться в повідомленні української делегації в ТКГ.

"Українська делегація заявила протест проти підписання 15 Листопада 2021 р. президентом РФ указу, що передбачає визнання Російською Федерацією так званих "сертифікатів за походженням" товарів, що видаються на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що такі дії російського керівництва суперечать Мінським угодам і домовленостям, які були досягнуті на переговорах у нормандському форматі.

Крім того, такі кроки з боку Росії - це втручання у внутрішні справи України і продовження "політики повзучої інтеграції тимчасово окупованих територій України в Російський економічний простір".

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Війська Росії біля кордонів України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico опублікували матеріали, в яких йшлося про підвищену концентрацію військ Росії біля кордонів України. Журналісти підкріплювали свої відомості супутниковими знімками з пересуванням російських військ.

У НАТО підтвердили надмірне скупчення російських військових підрозділів біля кордонів України. Більш того, в Альянсі сказали, що Росія має в своєму розпорядженні можливості для військового вторгнення на територію Української держави.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що в Києві серйозно стурбовані стягуванням до кордону російських військ. За його словами, ситуація нагадує обстановку 2014 року, коли Росія захопила Крим і Донбас.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дії Росії по пересуванню військ пов'язані з нібито загрозою НАТО біля російських кордонів.