Українцям безплатно роздадуть б/у авто: що це за моделі та як їх отримати

Безкоштовно роздадуть п'ять автомобілів / depositphotos

Конфісковані автомобілі в Україні час від часу передають нужденним. Здебільшого, ними користуються військові частини й дитячі будинки. Вже в грудні Мін'юст спільно з Фондом держмайна безплатно роздадуть п'ять транспортних засобів.

Заявки на участь приймаються на офіційному сайті організації до 27, 28 листопада та 2 грудня 2021 року – залежно від автомобіля. У ній потрібно вказати, чому саме ви повинні отримати транспортний засіб.

Загалом роздадуть 5 конфіскованих б/у авто:

КамАЗ 1986 року випуску;

1986 року випуску; BMW 320 1998 року випуску;

1998 року випуску; Dodge Status 1998 року випуску;

1998 року випуску; Audi A6 1995 року випуску;

1995 року випуску; Mercedes-Benz C180 в 1988 році випуску.

Технічний стан автомобілів різний. Частина машин – на іноземній реєстрації (найімовірніше, це конфісковані євробляхи).

Природно, отримати автомобілі зможуть далеко не всі охочі. Найчастіше конфісковані авто передають військовим частинам, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, інтернатам, або на благодійні цілі, а також для перероблювання, знищення (утилізації) такого майна.

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Нагадаємо, 12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах. Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту вступу в силу законів. Для учасників АТО / ООС пільговий період становитиме 270 днів.

15 червня 2021 року в Україні набули чинності нові правила розмитнення "євроблях". У більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро.