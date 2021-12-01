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Українців зобов'яжуть викласти кругленьку суму при купівлі авто або квартири

1 грудня 2021, 22:09

У Міністерстві фінансів стурбовані тим, що величезна частина працездатного населення України повністю не показує свої доходи.

податок
Українці заплатять більше податків / zagranitsa.com

У Мінфіні розробляють нові непрямі методи податкового контролю - так, при великій покупці (квартира або автомобіль) податківці хочуть донараховувати податки у разі невідповідності офіційним доходам, повідомив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню Forbes.

У Міністерстві фінансів стурбовані тим, що величезна частина працездатного населення України повністю не показує свої доходи. Як зазначає Данило Гетманцев, за минулий рік це 10 млн осіб.

Тому у відомстві розробляють непрямі методи податкового контролю і готують законопроект, які дасть податківцям відповідне повноваження.

Всі нюанси розроблюваного законопроекту поки не оприлюднені, але суть нововведення, за словами Гетманцева, полягає в наступному:

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"Ви робите дорогу покупку - квартиру, наприклад, або машину. Податкова бачить вашу покупку за реєстром, порівнює із доходами, які у вас є, якщо сума істотно перевищує ваші доходи і ви на запит податкової не зможете пояснити, звідки у вас ці гроші, то потрібно буде заплатити податок з цієї суми в розмірі 18%".

Якщо такий механізм дійсно буде запущений, це означає, що податкова зможе донараховувати податки вже після здійснення покупки.

Як раніше повідомляли, Верховна Рада схвалила "ресурсний" закон Про оподаткування для українців, яким, зокрема, передбачається збільшити податок на землю - 1500 грн на рік за 1 га.

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Мінфін податки новини України Данило Гетманцев автомобілі
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