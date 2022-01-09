Українці масово залишають країну після свят: яка ситуація на кордоні

На кордоні утворилися величезні черги після свят / УНІАН

Після Нового Року та Різдва українці масово виїжджають з країни, на кордоні утворилися величезні черги.

Найбільше людей їде до країн Євросоюзу, повідомляє офіційний сайт Держприкордонслужби України.

"У пунктах пропуску фіксується збільшення пасажиро-транспортного потоку. Виїзд громадян із України переважає над в'їздом, особливо на ділянках кордону з країнами ЄС", - йдеться в повідомленні.

Збільшення пасажиропотоку відбувається переважно через зростання кількості українців, які виїжджають за кордон після зимових свят. У деяких пунктах пропуску, зокрема, "Краковець", "Шегині" та "Грушів", утворилися черги. В середньому вони налічують до 150 автомобілів.

При цьому черги відсутні в пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Смільниця".

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При перетині кордону крім перевірки документів співробітники ДПСУ здійснюють ще й заходи контролю, пов'язані з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Зокрема, для тих хто не зробив ПЛР-тест на COVID за 24 години до в'їзду до Польщі, біля пунктів пропуску "Краковець", "Шегині", "Рава-Руська" та "Ягодин" працюють мобільні лабораторії.

У Держприкордонслужбі опублікували посилання на сервіси, де можна відстежити ситуацію в пунктах пропуску Західного регіонального управління. Інформація на них оновлюється кожні три години:

Раніше Главред писав про те, що в Польщі на кордоні з Україною утворилися великі затори з автомобілів у зв'язку з напливом заробітчан, які прямують додому на новорічні та різдвяні свята.

Як пише адміністратор групи Granica/Кордон PL-UA Томаш Барт Бартецкі, затори утворилися майже на всіх КПП.

Нагадаємо, що перед посиленням карантину українці, котрі поверталися з Польщі, влаштували пекло на кордоні.

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