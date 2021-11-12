Українці масово купують неефективні ліки - список

Українці витрачають гроші на сумнівні ліки-ЦОЗ / Фото: dermalatlas.ru

За рік громадяни нашої країни витратили 14 мільярдів гривень на ліки, які не передбачені сучасними стандартами лікування.

Серед препаратів є ліки без доведеної або сумнівної ефективності, повідомляє Центр громадського здоров'я.

Українці часто купували:

гомеопатичні,

рослинні лікарські засоби

харчові добавки.

Препарати відсутні в клінічних установках, в стандартах надання медичної допомоги і недостатньо вивчені з точки зору безпеки. Але на них пішло більше чверті з тих коштів, які люди витрачають на ліки в цілому.

"Висновки невтішні: 4 із 10 придбаних найпопулярніших препаратів – неефективні й відсутні в сучасних стандартах лікування", – йдеться в повідомленні.

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Багато коштів українці також витрачають на препарати, які не мають достатніх доказів безпеки та ефективності, а саме на біологічно-активні добавки (БАДи), гомеопатичні засоби та рослинні препарати.

В інструкціях до застосування таких "ліків" може міститися неправдива інформація про їхнє лікувальні властивості, маніпуляторні твердження і щире визнання у відсутності проведення якісних досліджень.

Список ліків без доведеної ефективності:

S-аденозин-L-метіонін;

Інозину пранобекс;

Тилорон;

Фенібут;

Депротеїнізований гемодериват з крові телят;

Arginine;

Розчин ментолу в ментоловому ефірі кислоти ізовалеріанової;

Метилэтилпиридинола сукцинат.

Найпопулярніші БАДи, рослинні і гомеопатичні препарати:

Протефлазид;

Уролесан;

Валеріана;

Глоду настойка;

Квіти ромашки;

Ісла-МООС;

Синупрет Форте;

Простамол УНО;

Траумель S;

Эргоферон;

Афлубін;

Мастодинон;

Енгістол;

Оцилококцинум;

Бетаргин;

Сертобек ПРО;

РЕО;

Віта-Супрадин Актив;

Декристол D3 4000 ME;

Декристол D3 2000 ME.

Як повідомляв Главред, Великобританія стала першою країною в світі, що схвалила препарат Молнупіравір проти COVID-19, який можна приймати вдома.

Про затвердження препарату повідомило Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних товарів. Відзначається, що Молнупіравір безпечний і ефективний у зниженні ризику госпіталізації і смерті у людей з легкою і середньою формою тяжкості COVID-19, що мають підвищений ризик розвитку важкого захворювання.

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