Українці масово купують неефективні ліки - список

Препарати відсутні в клінічних установках, в стандартах надання медичної допомоги і недостатньо вивчені з точки зору безпеки.
За рік громадяни нашої країни витратили 14 мільярдів гривень на ліки, які не передбачені сучасними стандартами лікування.
Серед препаратів є ліки без доведеної або сумнівної ефективності, повідомляє Центр громадського здоров'я.
Українці часто купували:
- гомеопатичні,
- рослинні лікарські засоби
- харчові добавки.
Препарати відсутні в клінічних установках, в стандартах надання медичної допомоги і недостатньо вивчені з точки зору безпеки. Але на них пішло більше чверті з тих коштів, які люди витрачають на ліки в цілому.
"Висновки невтішні: 4 із 10 придбаних найпопулярніших препаратів – неефективні й відсутні в сучасних стандартах лікування", – йдеться в повідомленні.
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Багато коштів українці також витрачають на препарати, які не мають достатніх доказів безпеки та ефективності, а саме на біологічно-активні добавки (БАДи), гомеопатичні засоби та рослинні препарати.
В інструкціях до застосування таких "ліків" може міститися неправдива інформація про їхнє лікувальні властивості, маніпуляторні твердження і щире визнання у відсутності проведення якісних досліджень.
Список ліків без доведеної ефективності:
- S-аденозин-L-метіонін;
- Інозину пранобекс;
- Тилорон;
- Фенібут;
- Депротеїнізований гемодериват з крові телят;
- Arginine;
- Розчин ментолу в ментоловому ефірі кислоти ізовалеріанової;
- Метилэтилпиридинола сукцинат.
Найпопулярніші БАДи, рослинні і гомеопатичні препарати:
- Протефлазид;
- Уролесан;
- Валеріана;
- Глоду настойка;
- Квіти ромашки;
- Ісла-МООС;
- Синупрет Форте;
- Простамол УНО;
- Траумель S;
- Эргоферон;
- Афлубін;
- Мастодинон;
- Енгістол;
- Оцилококцинум;
- Бетаргин;
- Сертобек ПРО;
- РЕО;
- Віта-Супрадин Актив;
- Декристол D3 4000 ME;
- Декристол D3 2000 ME.
Як повідомляв Главред, Великобританія стала першою країною в світі, що схвалила препарат Молнупіравір проти COVID-19, який можна приймати вдома.
Про затвердження препарату повідомило Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних товарів. Відзначається, що Молнупіравір безпечний і ефективний у зниженні ризику госпіталізації і смерті у людей з легкою і середньою формою тяжкості COVID-19, що мають підвищений ризик розвитку важкого захворювання.
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