Українські ТЕС екстрено переводять на газ заради економії вугілля

Міненерго в рамках скорочення використання вугілля переводить деякі енергоблоки українських теплоелектроцентралей на газ.
Міненерго в рамках скорочення використання вугілля переводить деякі енергоблоки українських теплоелектроцентралей на газ, повідомляє прес-служба відомства у п'ятницю, 12 листопада.
На газ переходять Київські ТЕЦ - 5 і ТЕЦ-6, Харківська ТЕЦ-5 загальною потужністю 600 МВт, що дозволить заощадити близько 150 тисяч тонн вугілля на місяць.
Ще 350 тисяч тонн вугілля планують заощадити за допомогою запуску раніше терміну першого енергоблоку Южно-Української АЕС.
"Такими діями ми даємо можливість генеруючим компаніям поповнити запаси вугілля на складах", - зазначив перший заступник міністра Юрій Власенко.
На даний момент в енергосистемі працює 12 атомних енергоблоків загальною потужністю близько 11 тис.МВт.
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Згідно з даними Міненерго, в січні-жовтні 2021 року в Україні видобуто 24,126 млн тонн вугілля, що на 6% перевищує плановий показник. З них 4,754 млн тонн вугілля було видобуто на держпідприємствах-це на 964,3 тис. тонн менше плану.
Українці отримали платіжки за опалення з перерахунком
Раніше повідомлялося, що в Україні деякі сім'ї отримали платіжки за опалення з урахуванням перерахунку за минулі роки. Одним доведеться доплатити, У інших навпаки з'явилися переплати.
За словами експерта аналітичного центру Асоціації міст України Олега Гарника, даний перерахунок цілком законний. Зокрема, перерахунок вартості можливий як у бік збільшення ціни послуг, коли у громадян утворюються борги, так і в бік зменшення, коли з'являються переплати.
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