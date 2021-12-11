На Україну чекає криза парникових овочів: чому закриваються теплиці

В Україні закриваються тепличні господарства / theorganicgardeningtips.com

Через дорогі світло і газ українські тепличні комбінати, які переважно опалювалися цими видами енергоносіїв, зупиняють роботу, повідомив президент асоціації Теплиці України Євген Чернишенко в коментарі AgroTimes.

Відоме тепличне господарство - Комбінат Тепличний, що знаходиться в селі Калинівка під Києвом, перестало купувати газ 14 жовтня, рослини поступово відмерли з настанням холодів.

Ціна газу для теплиць становить близько 43.6 тис.грн/100 м3.

Дорожчає і електроенергія. Її ціна в листопаді становила 5.02 грн/кВт-год.

"Через дорожнечу електроенергії зупинилися навіть квіткові теплиці, які вимагають менше газу, але багато електроенергії на досвітку", - заявив президент Асоціації "Теплиці України".

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"Навесні виживуть лише плівкові теплиці з досить примітивними технологіями, не сертифіковані ні за якими стандартами", - додав Євген Чернишенко.

Невеликі підприємства, які опалюються тріскою і вугіллям, за словами Чернишенка, поки працюють, але теж відчувають подорожчання. Адже незначну частину природного газу вони використовували для отримання вуглекислого газу для кращого росту рослин. Крім того, подорожчало й альтернативне паливо.

Раніше Главред писав про те, що ціни на часник Україні вирости від початку грудня. Якщо в листопаді вартість овочу в середньому становила 94,51 грн/кг, то зараз — 104,17 грн/кг. на початку 2021 р. ціна на часник в Україні становила 67,90 грн / кг.

Ціни в супермаркетах: Auchan - 89,90 грн/кг, Novus — 92,99 грн/кг, Mega Market — 149,90 грн/кг, Varus — 83,90 грн / кг.

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