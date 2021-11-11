Укрзалізниця запустить двоповерхові поїзди: названі строки

Укрзалізниця запустить двоповерхові поїзди

Укрзалізниця має намір знову ввести на рейси двоповерхові поїзди Skoda для пасажирських перевезень, які раніше курсували між Києвом і Харковом.

До кінця 2021 року запустять після капремонту один з таких електропоїздів, а другий - на початку 2022-го, розповів глава УЗ Олександр Перцовський на форумі Велике будівництво: нова залізниця.

Йдеться про потяги Skoda EJ675 (по 6 двоповерхових вагонів і по 636 місць, з них 46 - першого класу, 590 - другого). Вони були придбані перед чемпіонатом з футболу Євро-2012, і з тих пір повноцінний капітальний ремонт не проводився. Поїзд їздив з Києва до Харкова і назад через Полтаву, Кременчук, Знам'янку і станцію ім. Шевченка в місті Сміла.

"Під парканом кілька років стояли двоповерхові Skoda, що полюбилися пасажирам. Ми пообіцяли рік тому, що це зміниться" - розповів голова Укрзалізниці.

Перцовський поінформував про терміни виведення електропоїздів в експлуатацію до кінця поточного року і потім на початку першого кварталу 2022 року.

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Ремонт поїздів Skoda було розпочато в лютому на підприємстві компанії ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод".

"Капітальний ремонт поїздів передбачає ремонт ключових вузлів, агрегатів, практично всіх систем і обладнання. Потяги мають вийти після ремонту як нові", - цитувала наприкінці літа в. о. голови правління АТ Укрзалізниця Івана Юрика пресслужба компанія.

Чиновник також зазначив, що деякі дрібні роботи (систем кондиціонування, дверей, крісел машиністів, санвузлів) ремонтники виконують власними силами, що дозволяє заощадити.

Раніше Главред писав про те, що Крюківський вагонобудівний завод за програмою Президента Володимира Зеленського "велике будівництво" протягом двох років повинен буде виготовити 20 нових дизель-поїздів ДПКр-3, які оновлять рухомий склад Укрзалізниці на приміських та регіональних маршрутах. Таке завдання президент поставив керівництву заводу після ознайомчої поїздки на новому поїзді від станції "Дарниця" до вокзалу Київ-Пасажирський.

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