Помер Борис Моїсеєв - названа причина смерті артиста

Помер Борис Моїсеєв / instagram.com/bmoiseevpro

Російський співак і хореограф, король епатажу Борис Моїсеєв помер на 69-ому році життя. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на слова його арт-директора Сергія Гороха.

Співак 12 років боровся з наслідками перенесеного ним у 2010 році важкого інсульту. Він був введений в штучну кому, в якій перебував більше місяця. Ліву частину тіла артиста паралізувало. У 2015 році з ним стався другий інсульт.

З тих пір він рідко з'являвся на публіці, а в ЗМІ періодично з'являлися повідомлення про прогресуючі погіршення. Зараз ходять чутки про те, що ввечері, напередодні смерті, Моїсеєву стало погано, йому викликали карету швидкої допомоги.

Офіційна причина смерті Бориса Моїсеєва поки невідома. Однак ймовірно вона пов'язана зі слабким здоров'ям через перенесені інсульти, а також похилим віком артиста.

Раніше стало відомо, що Моїсеєв став відчувати і проблеми з фінансами. Грошей співакові не вистачало на найнеобхідніше. Як розповіла відомий адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова, у Моїсеєва невелика пенсія, а накопичень не було.

Влітку 2022 року журналіст Отар Кушанашвілі розповів, як себе почуває важкохворий співак. Тоді він зазначив, що Моїсеєв вже майже десятиліття практично паралізований.

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