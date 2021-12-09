Помер легендарний суперфан Динамо та збірної України

Торік він переніс інсульт, а в червні цього року потрапив до реанімації Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
У віці 66 років помер фанат Динамо і збірної України Сергій Заборовський, більш відомий як Парамон.
Торік він переніс інсульт, а в червні цього року потрапив до реанімації Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у важкому стані, втративши зір і координацію рухів.
Парамону потрібна була операція, витрати на яку за дорученням президента Динамо взяв на себе клуб.
Вперше Сергій Заборовський відвідав матч біло-синіх в далекому 1967 році, і з тих пір майже не пропускав поєдинки Динамо, а також інші офіційні події за участю команди, в якій протягом цього часу змінилося кілька поколінь.
До того ж, Парамон підтримував київські команди і в хокеї, баскетболі та інших видах спорту, тому набув культового статусу у фанатському середовищі.
Україна в Лізі чемпіонів
У цьому сезоні ні Динамо, ні Шахтар не змогли здобути жодної перемоги в ЛЧ, набравши на двох тільки два очки і забивши лише три голи при 23 пропущених.
Напередодні Шахтар втратив перемогу в матчі з Шерифом, пропустивши на останній доданій хвилині - 1:1.
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