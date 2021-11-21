Померла зірка серіалу Собаче серце та Моя прекрасна няня Ніна Русланова

Актриса померла від тривалої хвороби.
Померла відома актриса Ніна Русланова. Про це повідомив генеральний директор Гільдії акторів кіно Росії Валерій Гущина.
За його словами, актриса померла від тривалої хвороби.
"Я підтверджую, що пішла з життя Ніна Русланова, сьогодні 21-го числа. Тривала хвороба. Вона давно хворіє", - заявив Гущина.
Ніні Руслановій було 75 років. В її фільмографію входить понад 175 проектів, серед яких такі відомі фільми і серіали, як Собаче серце, Тіні зникають опівдні, Афоня, Кін-дза-дза!, Завтра була війна, не стріляйте в білих лебедів, Татові дочки, Жила-була одна баба, Моя прекрасна няня, Таємниці палацових переворотів і багато інших.
Ніна Русланова - біографія
Ніна Русланова народилася 5 грудня 1945 року в місті Богодухові під Харковом. У двомісячному віці вона потрапила в дитбудинок. Пізніше вона сама вибрала собі прізвище Русланова як у співачки Лідії Русланової.
У 1960-му вона закінчила будівельне училище як штукатур, вступила до Харківського театрального інституту, а потім - до театрального інституту імені Щукіна в Москві. З 1969 року служила в театрі імені Вахтангова, в 1985-1988 роках - в театрі імені Маяковського.
Як раніше повідомляв Главред, 20 листопада помер народний артист Росії Валерій Гаркалін. Більше місяця актор боровся з коронавірусом, йому було 67 років.
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