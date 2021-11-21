Померла зірка серіалу Собаче серце та Моя прекрасна няня Ніна Русланова

Ніна Русланова / day.ru

Померла відома актриса Ніна Русланова. Про це повідомив генеральний директор Гільдії акторів кіно Росії Валерій Гущина.

За його словами, актриса померла від тривалої хвороби.

"Я підтверджую, що пішла з життя Ніна Русланова, сьогодні 21-го числа. Тривала хвороба. Вона давно хворіє", - заявив Гущина.

Ніні Руслановій було 75 років. В її фільмографію входить понад 175 проектів, серед яких такі відомі фільми і серіали, як Собаче серце, Тіні зникають опівдні, Афоня, Кін-дза-дза!, Завтра була війна, не стріляйте в білих лебедів, Татові дочки, Жила-була одна баба, Моя прекрасна няня, Таємниці палацових переворотів і багато інших.

Ніна Русланова - біографія

Ніна Русланова народилася 5 грудня 1945 року в місті Богодухові під Харковом. У двомісячному віці вона потрапила в дитбудинок. Пізніше вона сама вибрала собі прізвище Русланова як у співачки Лідії Русланової.

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У 1960-му вона закінчила будівельне училище як штукатур, вступила до Харківського театрального інституту, а потім - до театрального інституту імені Щукіна в Москві. З 1969 року служила в театрі імені Вахтангова, в 1985-1988 роках - в театрі імені Маяковського.

Як раніше повідомляв Главред, 20 листопада помер народний артист Росії Валерій Гаркалін. Більше місяця актор боровся з коронавірусом, йому було 67 років.

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