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Усик переміг Джошуа вдруге!

21 серпня 2022, 02:07

Більшу частину бою спортсмени провели на рівних, стрімко і технічно атакуючи один одного.

Усик Джошуа
Бій Усик Джошуа результати / скріншот

Чемпіон світу за версією WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа за очками.

Бій тривав всі 12 раундів, і інтрига, хто переміг, залишалася аж до оголошення переможця за рішенням суддів.

Битва відбулася на арені King Abdullah Sports City в Джидді (Саудівська Аравія).

Усик Джошуа: як проходив бій

Перші три раунди спортсмени проводили розвідку. У четвертому раунді спортсмени почали вступати в клінч. На останніх секундах раунду Усик провів потужну атаку, але вона не завершилася успіхом. У п'ятому раунді боксери набрали швидкість і почали боксувати всерйоз. Крім того, в п'ятому раунді Джошуа влучив Усику в пахову зону. У шостому раунді на правому оці Джошуа став помітним набряк.

Олександр Усик перед боєм
Олександр Усик перед боєм

Середину бою боксери провели практично на рівних - ніхто не поступався центром рингу, і обидва боксери намагалися технічно атакувати. Джошуа намагався працювати по корпусу українця, намагаючись збити дихання суперника, Усик же працював в основному по голові і намагався перехитрити британця.

Вусик
Пряме попадання Усика по Джошуа

Під час чемпіонських раундів Джошуа почав агресивно атакувати українця. Дев'ятий раунд був за Джошуа, але в наступному раунді Усик відповів потужною атакою.

У десятому раунді Джошуа знову вдарив українця нижче пояса, проте незабаром Усик провів успішну атаку по голові Джошуа.

За кілька секунд перед закінченням десятого раунду британець пропустив видовищний удар.

Останні кілька раундів жоден з боксерів не поступився супернику і динамічно обмінювалися атаками.

"Я присвячую цей поєдинок своїй державі, Збройним силам України та всім, хто її захищає", - заявив Усик після перемоги.

"Я боксуватиму з Тайсоном Ф'юрі або не боксуватиму взагалі", – додав він.

Нагадаємо, Усик-Джошуа 2 відбувся через 11 місяців після їхнього першого бою, коли Усик переміг британця. Бій кілька разів переносили через війну в Україні.

Відзначимо, Джошуа на 10 кілограмів важчий Усика і набагато вищий.

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