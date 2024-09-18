Усика затримали в Польщі: причина не вкладається в голові - польські ЗМІ

Правоохоронці в аеропорту з незрозумілих причин не хотіли пускати на борт літака товариша Усика.

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Причини затримання Усика в аеропорту Польщі / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

У вівторок ввечері, 17 вересня, українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова разом з його тренером.

Причиною цього видання Przeglad Sportowy та ESPN називають нібито "непридатний стан для польоту".

Повідомляється, що зірка боксу приїхав на автомобілі з Києва до Кракова, а звідти хотів вилетіти на тренувальний збір до Валенсії (Іспанія). Це місце, де боксер активно готується до реваншу проти Тайсона Ф'юрі. Як відомо, бій відбудеться 21 грудня 2024 року.

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Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Свій коментар польському виданню Przeglad Sportowy дав промоутер чемпіона Анджей Василевський з посиланням на менеджера Усика Олександра Красюка. За його словами, правоохоронці в аеропорту з незрозумілих причин не хотіли пускати на борт літака товариша Усика. Своєю чергою спортсмен висунув ультиматум, що сам не полетить, і був проти затримання друга.

ESPN з посиланням на власні джерела також підтвердило, що Усику та його тренеру Сергію Лапіну відмовили в посадці на рейс після того, як представник авіакомпанії вирішив, що у них "непридатний стан для польоту".

За даними співрозмовника видання, Усик пояснив, що з ними все гаразд, але виснажені після майже 14-годинної поїздки з Києва. Через мовний бар'єр і категоричну позицію боксера їх було затримано.

Затримання Олександра Усика - новини за темою

Раніше про те, що українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, повідомив депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк.

Нардеп опублікував відповідне відео у своєму Telegram-каналі. На кадрах видно, як група чоловіків у військовій формі виводять Усика з приміщення. Після короткої розмови з поляками спортсмен заклав руки за спину.

Як відомо, Олександр Усик уперше прокоментував своє затримання у Кракові. Чемпіон подякував дипломатам за підтримку, а також заявив, що президент України Володимир Зеленський особисто сприяв вирішенню його питання.

Сам Зеленський також розказав подробиці затримання Усика. Він заявив, що дуже обурений таким ставленням поляків до боксера.

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