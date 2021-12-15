"Вже губки посиніли": під Черкасами померло малятко, поки п'яна мати відсипалася

Під Черкасами померло немовля / pixabay

У місті Кам'янка під Черкасами у горе-матері померло п'ятимісячне немовля, якого 31-річна жінка взяла з собою разом з іншими дітьми, відправившись до знайомих розпивати спиртне.

Малятко кричало вночі, але до дочки жінка підійшла тільки вранці, коли було вже пізно, пише видання Про все.

За словами бабусі Лідії Роман, її онучка Юленька вдавилася слиною, в результаті чого й настала смерть.

"Такий висновок був даний в Смілі. Таня чула, як дитина плакала вночі. Вранці піднялася до неї, а вона мовчить. Вже губки посиніли і вся холодна. Тепер Таня ходить ридає", - розповіла пенсіонерка.

Кілька років тому у Тетяни Романюк забрали старшу дочку через нібито спроби матері її задушити. Коли ж була подальша вагітність і після народження дитини з перевірками ніхто не приходив, каже бабуся.

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При цьому пенсіонерка підкреслює, що зверталася до соцслужб з проханнями перевірити і "якось вплинути" на доньку, але ніякої реакції не було. Крім того, в поліції теж "тільки відмахувалися" у відповідь на аналогічні звернення.

"Донька часто залишала молодшу на мене або на 6-річну дочку. А тепер, коли сталося горе, працівниці соцслужби приїжджали і говорили, щоб я дзвонила по телефону в разі чого", - розповіла Лідія Роман.

Соцпрацівників звинувачують у небажанні реагувати

Про трагедію також висловилася депутат Кам'янської міськради Наталія Клименко у своєму Facebook, звинувативши у бездіяльності працівників місцевої соцслужби та правоохоронців.

"Питання до поліції та органів Служби дітей нашої ОТГ: тільки потрібно, щоб у нас сталася якась трагедія, щоб ви заворушилися і звернули увагу на дії ось таких сімей?!!!"- обурюється вона.

Депутат нагадала, що бабуся до них і зверталася, про позбавлення матері прав на старшу дочку також було відомо.

"Чому вашою відповіддю на її благання про допомогу було -" нічого ж не сталося, не турбуйте нас тому, що і так багато роботи"?! Тепер дожилися, трапилася смерть немовляти і ви привозите до неї дітей і опускаєте очі, не знаючи, що сказати цій жінці, виправдовуючи ваше небажання допомогти їй, коли ще можна було це зробити", - написала вона.

Також депутат у розмові з журналістами зазначила, що дуже часто спілкувалася з бабусею померлого немовляти.

"Вона самостійно не може займатися дітьми, тому що їй важко ходити. Вони живуть в жахливих умовах. Лідія Анатоліївна годує онуків, як може, поки дочка пропиває гроші. Віддає майже всю свою пенсію. Соцпрацівники знали, що є така сім'я, і зобов'язані були туди піти. А вони жодного разу не ходили з тих пір, як народилася дитина. Зате сидять в кабінеті і думають, куди Тетяна справи 25 тисяч, які дали після пологів. Так підіть і перевірте", - каже Клименко

Як повідомляв Главред, в селі Стасі Диканського району Полтавської області в дитячому садку двоє виховательок під час тихої години замотали 4-річній дівчинці руки і ноги скотчем, а також заклеїли рот. Інцидент з 4-річною Ніколь Скачко стався 11 листопада під час тихої години.

Мати дитини написала заяву в поліцію, але в дитсадку все заперечують. А виховательок, які знущалися над дитиною, від роботи ніхто не усував.

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