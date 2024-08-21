Вже не розуміють, за що вони воюють: Огризко назвав сценарій катастрофи в Росії

У Росії одразу декілька руйнівних процесів запустять катастрофу всередині країни.

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Окупанти не розуміють, за що воюють, тому скоро РФ чекатиме крах / Колаж: Главред, фото: твыттер Огризка, фото: wikimedia.org

Всередині Росії, на думку дипломата, керівника Центру дослідження Росії, екс-міністра закордонних справ України Володимира Огризка, наближається катастрофа.

В інтерв’ю Главреду він звертає увагу, що попри те, що населення – раби, а еліти не дозріли до зміни влади, деякі процеси все ж мають шанс запустити "внутрішню катастрофу".

Отже, Володимир Огризко проводить паралель з крахом СРСР і виокремлює дві основні причини і два сценарія:

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Перший - недієздатність тодішньої радянської економіки, яка вже шкутильгала на всі чотири лапи;

Другий - ГКЧП (Державний комітет із надзвичайного стану).

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Також, на думку, дипломата, не варто забувати і про настрої у тодішніх союзних республіках, адже національний момент мав вирішальне значення.

"А що запустило крах Російської імперії у 1917 році? Адже саме тоді почала розвалюватися Російська імперія. Все почалося, коли з фронту повернулися молоді солдати, які не розуміли, за що вони воюють. У Петербурзі почалися демонстрації, тому що зникло продовольство. І два полки здійснили революцію, яку потім привласнили собі більшовики", — йдеться в заяві Огризка.

Ще одним тригером, як переконаний керівник Центру дослідження Росії, може стати або побутове невдоволення, або невдоволення тих, хто вже два роки воює і розуміє, що воювати нема за що, а ситуація стає незадовільною.

Плюс, як підкреслює Огризко, дозрівання панівного класу, який усе більше розуміє, в яку яму їх затягує Путін. І особливу роль тут зіграла операція на Курщині.

"Тут справді роль Путіна визначальна. Саме він ухвалює рішення. Решта – просто мовчазні раби, хоча й високопосадовці. Коли всі ці речі зійдуться в одній точці, відбудеться вибух у Росії – і система завалиться", — підсумовує Огризко.

Операція в Курській області - що відомо

Як відомо, ISW зафіксували просування в Курській області. Українські війська продовжують завдавати ударів по російських понтонних мостах та інженерній техніці на захід від нинішньої лінії зіткнення.

Тим часом ЗСУ починають битву за ключову точку на Курщині. За даними ЗМІ, українські військові впритул наблизились до населеного пункту Коренево в Курській області та просунулись на інших напрямках.

Володимир Огризко також припустив, що на Курщині просто катастрофічна ситуація для Путіна. Або диктатор не розуміє, що відбувається, або розуміє, але своєю словесною жуйкою прикриває те, що він нічого не може зробити, каже Огризко. Він також зауважив, що усе це означає, що міф про непереможність Росії - це типова традиційна російська казка, щоб усі боялися. Але насправді ще трохи - і ця "хатинка на курячих ніжках" нарешті завалиться.

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