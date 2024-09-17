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В Амурській області розбився вертоліт: хто з відомих "шишок" Росії був на борту

Даяна Швець
17 вересня 2024, 17:32
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Пілот та двоє пасажирів загинули після аварії вертольота у Приамур'ї.
Самолетокрушение
В Амурській області РФ розбився вертоліт з екіпажем / Колаж: Главред, Фото: тг-канал "112"

У вівторок, 17 вересня у Росії в Амурській області зник вертоліт Rсobinson R66. Як згодом стало відомо, він розбився. Всі три особи, які перебували на борту, загинули.

Такою інформацією поділилася російська пропагандистська агенція ТАСС.

Єдина чергово-диспетчерська служба Зейського округу доповіла, що пілот та двоє пасажирів загинули після аварії вертольота у Приамур'ї.

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Телеграм-канал "112" доповнив, що серед загиблих в авіакатастрофі був власник золотодобувної компанії ТОВ "Хергу" Мікаел Арутюнян. Його помічника Шерама Товмасяна також врятувати не вдалося.

За офіційною інформацією, Rсobinson R66 здійснював обліт території в Зейському районі. Раптово він зник з радарів і подав аварійний сигнал.

Що відомо про Robinson R66

Robinson R66 — легкий багатоцільовий п'ятимісний комерційний вертоліт виробництва компанії Robinson Helicopter, США. Вертоліт був розроблений у 2000-ті роки. Здійснив перший політ 7 листопада 2007 року, пише Вікіпедія.

У російському МНС підтвердили, що спрацював аварійний маяк гелікоптера, який здійснював незареєстрований переліт у Зейському районі. Згодом на пошуки вилетів Мі-8Т Росавіації. Екіпаж шукало близько 20 людей і 7 одиниць техніки.

  • В Амурській області РФ розбився вертоліт
    В Амурській області РФ розбився вертоліт Фото: тг-канал "112"
  • В Амурській області РФ розбився вертоліт
    В Амурській області РФ розбився вертоліт Фото: тг-канал "112"
  • В Амурській області РФ розбився вертоліт
    В Амурській області РФ розбився вертоліт Фото: тг-канал "112"

Аж через добу по радіомаяку вдалось знайти уламки повітряного судна. Ніхто з тих, хто знаходився на борту, не вижив. За фактом зникнення вертольота у РФ відкрили кримінальну справу.

Основною версією авіакатастрофи, за даними слідчих, є технічна несправність. Передбачуване місце зникнення вертольота - це важкодоступна болотиста місцевість.

Аварії та катастрофи з Robinson R66

18 квітня 2016 року на острові Білий (Карське море) зазнав аварії R66 RA-06233 під час другої гелікоптерної експедиції у пошуках шхуни "Свята Анна", загинули 3 людини.

12 лютого 2017 року Robinson R66 розбився у Алтайському краї над Телецьким озером, 5 загиблих.

30 листопада 2019 У Краснодарському краї в районі села Абрау-Дюрсо розбився приватний вертоліт Robinson R66. Внаслідок катастрофи загинув пілот.

27 листопада 2022 в Тверській області розбився вертоліт Robinson R66, пілот та пасажир загинули.

21 червня 2024 гелікпотер зазнав катастрофи в амурській області, пілот та троє пасажирів загинули, повідомляє Вікіпедія.

Авіатрощі в Росії - останні новини

В серпні цього року у РФ впав бомбардувальник Ту-22М3. Четверо членів екіпажу катапультувалися, але одного з них це не врятувало.

На початку осені, 1 вересня, в районі золотого рудника Асача в Камчатському краї російський Мі-8 розбився з усіма пасажирами. Повідомляють, що екіпаж напередодні не вийшов на зв'язок у встановлений час - він мав вилетіти з майданчика в районі вулкана Вачкажець на майданчик Ніколаєвка.

Окрім цього, у Росії діти за винагороду 5 млн рублів вщент спалили військовий вертоліт Мі-8. Школярі проникли на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська через дірку в паркані.

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