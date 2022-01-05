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У Білому домі озвучили теми, які мають намір обговорити з Росією

5 січня 2022, 20:21

Псаки під час брифінгу підкреслила, що США не збираються пункт за пунктом відповідати на пропозиції російської сторони.

Джен Псакі
Джен Псаки озвучила теми переговорів з Росією / Reuters

У США мають намір під час майбутньої серії переговорів з Росією підняти важливе питання вторгнення до сусідніх країн. Також влада країни думає обговорити застосування хімічної зброї на іноземній території.​​​​

"Ми і наші союзники будемо піднімати ці та інші питання з Росією в найближчі дні й тижні", - заявила прессекретар Білого дому Джен Псаки під час сьогоднішнього брифінгу.

Зазначимо, Псаки під час брифінгу також підкреслила, що США не збираються пункт за пунктом відповідати на пропозиції російської сторони.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поговорив про Росію з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном. За підсумками зустрічі він заявив, що Альянс готовий до діалогу з агресором. Також генсек назвав дату переговорів - цілком ймовірно, що вони відбудуться 12 січня.

Також раніше колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україну і Грузію пора прийняти до Альянсу і дати гарантії захисту союзників. Расмуссен додав, що Росія не може диктувати умови щодо нерозширення НАТО.

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