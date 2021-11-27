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У Британії підтвердили перші випадки небезпечного штаму "Омікрон"

27 листопада 2021, 19:15

В якості запобіжного заходу ми проводимо додаткове цільове тестування в постраждалих районах - Ноттінгемі і Челмсфорді.

коронавірус, лікар
У Британії виявили новий штам коронавірусу / Фото Reuters

Сьогодні, 27 листопада, в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" - вони пов'язані з поїздками до Південної Африки, йдеться в повідомленні міністра охорони здоров'я Британії Саджида Джавіда в Twitter.

"Нам стало відомо про два випадки захворювання у Великобританії "Омікрон". Ці два випадки пов'язані між собою і мають зв'язок з поїздками до Південної Африки. Ці люди самоізолюються в своїх сім'ях, поки проводиться подальше тестування і пошук контактів", - написав міністр.

При цьому він додав, що вірус виявили в Ноттінгемі і Челмсфорді.

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"В якості запобіжного заходу ми проводимо додаткове цільове тестування в постраждалих районах - Ноттінгемі і Челмсфорді - і секвенуємо всі позитивні випадки. Це швидко розвивається ситуація, і ми робимо рішучі кроки для захисту здоров'я населення", - додав Джавід.

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Міністр також підкреслив, що МОЗ Британії додасть чотири країни до "червоного списку" для мандрівників з 28 листопада.

"Ми також додаємо Малаві, Мозамбік, Замбію і Анголу в "червоний список" для мандрівників - з 4:00 неділі. Якщо ви повернулися звідти протягом останніх 10 днів, ви повинні ізолюватися і здати аналізи ПЛР. І якщо ви маєте право на вакцинацію - зараз саме час зробити її", - додав він.

Де й коли знайшли новий варіант COVID-19

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада. Випадки захворювання підтвердилися в провінції Гаутенг пар у 77 пацієнтів. Також вірус зафіксований у 4 осіб в Ботсвані. Один хворий прилетів з Південної Африки в Гонконг, де і був встановлений діагноз.

За оцінками епідеміологічного центру ПАР, близько 90% нових випадків захворювання в регіоні Гаутенг викликані новим штамом. Але також вірус міг вже поширитися і в восьми інших провінціях країни.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зібрала екстрене засідання, в рамках якого оцінила новий варіант коронавірусу, вперше виявлений в Південній Африці і Ботсвані.Експерти назвали це "тривожним" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта. ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 під назвою "Омікрон".

Голова Всесвітньої медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтгомері попередив про небезпеку нового варіанту коронавірусу, що отримав назву "Омікрон". Він припустив, що цей штам може бути таким же небезпечним, як вірус Ебола.

viber
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