УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Новини

У чому різниця між психологом і психотерапевтом: до кого звернутися

Олена Кюпелі
29 червня 2024, 13:07
25
Між цими двома професіями існують відмінності щодо освіти та професійної підготовки, а також функцій, які вони виконують.
У чому різниця між психологом і психотерапевтом
У чому різниця між психологом і психотерапевтом / Колаж Главред, фото Pixabay

Розрізнити психотерапевтів і психологів може бути складно, оскільки обидва вони є фахівцями в галузі психічного здоров'я, які зазвичай працюють з пацієнтами, що стикаються з проблемами емоційного або психічного здоров'я.

Однак між цими двома професіями існують відмінності щодо освіти та професійної підготовки, а також функцій, які вони виконують. У цій статті ми пояснюємо відмінності між психотерапевтами та психологами.

У якому випадку треба йти до психотерапевта?

Психотерапевти - це медичні фахівці, які навчені допомагати людям з емоційними проблемами. Залежно від освіти, підготовки та галузі спеціалізації вони можуть працювати психіатрами, поведінковими терапевтами, психологами або соціальними працівниками.

відео дня

Психотерапевти зазвичай допомагають людям подолати стресові періоди в житті або впоратися з емоційними проблемами і проблемами у стосунках.

Вони також можуть допомогти людям керувати і долати звички та дії, які спричиняють проблеми в їхньому професійному та особистому житті. Багато психотерапевтів працюють виключно з окремими людьми, лікуючи пацієнтів індивідуально.

Однак більшість із них також мають право працювати з парами, сім'ями і навіть із великими групами співробітників.

Фахівці з найрізноманітніших медичних галузей можуть мати кваліфікацію для роботи психотерапевтами. Багато практикуючих психотерапевтів здобули освіту і підготовку психіатрів або психологів.

Це також можуть бути інші фахівці в галузі психічного здоров'я, які пройшли велику спеціальну підготовку в галузі психотерапії.

Деякі медичні психотерапевти здобули освіту і підготовку, необхідні для того, щоб стати повністю кваліфікованими лікарями. Ці фахівці, як правило, отримали університетську освіту з психіатрії, а потім продовжили спеціальну підготовку з психотерапії, яка триває від трьох до чотирьох років. Медичні психотерапевти зосереджують свою увагу насамперед на психотерапевтичному лікуванні пацієнтів із діагнозом психічних захворювань.

Психотерапію часто називають "розмовною терапією". Воно може набувати різних форм і фокусуватися на кількох різних підходах і цілях.

Що лікує лікар психотерапевт

Психотерапевт займається лікуванням захворювань психіки легкого або середнього ступеня тяжкості. Такі захворювання можуть бути зумовлені дитячими травмами психіки, спадковою схильністю або стресами.

  • Когнітивно-поведінкова терапія
  • Психоаналітична терапія
  • Психодинамічна терапія
  • Системна та сімейна психотерапія.
  • Мистецтво та ігрова терапія
  • Гуманістична та інтегративна психотерапія
  • Гіпно-психотерапія
  • Експериментальна конструктивістська терапія

Як зрозуміти потрібен психолог психотерапевт чи психіатр?

Психологи - це медичні працівники, які мають докторський ступінь у галузі психології. Вони спеціалізуються насамперед на галузі медичної допомоги, відомої як розмовна терапія, і зазвичай мають велику підготовку в галузі психологічної діагностики та тестування.

Багато психологів також мають кваліфікацію для проведення дослідницьких процедур. Багато психологів, які займаються дослідженнями, шукають роботу в академічних установах або дослідницьких установах і вважають за краще здобути ступінь доктора філософії в галузі психології.

Психологія в основному займається вивченням людей. Психологи зосереджують увагу насамперед на тому, як люди думають і діють, а також на тому, як вони взаємодіють з іншими людьми і реагують на зовнішні та внутрішні умови.

Психологія зазвичай займається всіма аспектами людської поведінки, а також думками, почуттями і мотиваціями, які керують цією поведінкою і впливають на неї.

Одним із найважливіших аспектів психології є її увага до нормальних функцій людського розуму. З цією метою вона передбачає вивчення того, як люди засвоюють ідеї та запам'ятовують події та людей, а також психологічного розвитку дітей.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

здоров'я психічне здоров'я
Реклама

Головне за день

Що буде, якщо "заморозять" війну в Україні: командир ЗСУ розкрив невтішні наслідки

Що буде, якщо "заморозять" війну в Україні: командир ЗСУ розкрив невтішні наслідки

13:15 Україна
Окупанти РФ просунулися на сході: у DeepState назвали напрямки

Окупанти РФ просунулися на сході: у DeepState назвали напрямки

12:52 Україна
Що змінюється з 1 липня: кому додадуть пенсії, що буде з тарифом на світло і цінами на продукти

Що змінюється з 1 липня: кому додадуть пенсії, що буде з тарифом на світло і цінами на продукти

12:00 Гроші
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Другий тур дебатів із Трампом і вихід із перегонів : рішення Байдена - CNN 4083

Другий тур дебатів із Трампом і вихід із "перегонів": рішення Байдена - CNN

В Росії різко змінили позицію щодо війни в Україні: в США назвали причини 4007

В Росії різко змінили позицію щодо війни в Україні: в США назвали причини

У чоловіка підсмоктувала : Корольова поділилася неприємними подробицями роботи свого стриптизера 2348

"У чоловіка підсмоктувала": Корольова поділилася неприємними подробицями роботи свого стриптизера

Синоптики оголосили штормове попередження: повертають грози, град та шквали 1988

Синоптики оголосили штормове попередження: повертають грози, град та шквали

Останні новини

13:59

Гороскоп на липень 2024: Леви отримають другий шанс і хороші гроші

13:45

ЗСУ просунулись на 2 напрямках фронту: Братчук розкрив деталі успішного наступу

13:38

"Трамп – не найкращий кандидат": чому Пекіну вигідна перемога Байдена – думка

13:15

Що буде, якщо "заморозять" війну в Україні: командир ЗСУ розкрив невтішні наслідки

13:07

У чому різниця між психологом і психотерапевтом: до кого звернутися

Лінія Мажино 2.0: навіщо Європа зібралася будувати лінії оборони біля РФЛінія Мажино 2.0: навіщо Європа зібралася будувати лінії оборони біля РФ
13:05

Жир розщепиться за хвилини: як швидко відмити сковорідку - унікальний засіб

12:57

У томатів опадають квіти: у чому причина і що потрібно зробити, щоб врятувати врожайВідео

12:52

Окупанти РФ просунулися на сході: у DeepState назвали напрямки

12:43

ЗМІ виявили, що через халатність чиновника Міноборони Канєвського для ЗСУ втридорога закупили фляг на 54 млн

Реклама
12:42

Узелков знову опинився в лікарні: що сталося

12:27

Церковне свято 30 червня: що заборонено робити на Дванадцять апостолів

12:20

ВАКС став на захист облгазів Фірташа: за клопотанням ДБР їх знову повернули державі - ЗМІ

12:03

РФ перестане бути ворогом для США: Трамп зробив скандальну заяву і назвав умову

12:00

Що змінюється з 1 липня: кому додадуть пенсії, що буде з тарифом на світло і цінами на продукти

11:45

Українська дизайнерка розповіла, коли в Росію буде доставка вишиванокВідео

11:43

Чи знищили ЗСУ елітну бригаду окупантів у Вовчанську: в ISW розкрили деталі

11:40

Бої за кожну вулицю: Сили оборони вибивають росіян із Вовчанська

11:25

"У чоловіка підсмоктувала": Корольова поділилася неприємними подробицями роботи свого стриптизера

11:11

Як правильно формувати кавун, щоб отримати великі та солодкі плодиВідео

11:02

Базовий сценарій: в Yasno розповіли, скільки триватимуть відключення світла взимку

Реклама
10:47

Росіяни масово сунуть на Часів Яр: військові ЗСУ заявили про критичну ситуацію

10:28

Ситуація змінюється: Кулик оцінив наслідки для України від дебатів Байдена і Трампа

09:54

Від Байдена потрібна самопожертва - відмова від номінуванняПогляд

09:31

Гороскоп на липень 2024: на Раків чекає карколомна новина, прибуток і подарунокВідео

09:22

Україна отримає новий пакет військової допомоги від США: що в нього ввійде - Reuters

09:00

Загроза блекауту: астролог спрогнозував, чи зможе Росія залишити Україну взимку без світла і теплаВідео

08:48

В Росії різко змінили позицію щодо війни в Україні: в США назвали причини

08:26

ЗСУ повернули втрачені позиції у двох областях: в ISW заявили про новий наступ РФ

07:39

Лікувався від онкології: чоловік зрадниці Тодоренко написав заповіт

07:14

Дві смужки: Началджіоглу і його подруга показали позитивний тест на вагітність

05:36

Гороскоп на липень 2024: Близнюки стануть щасливчиками місяця - що на них чекаєВідео

05:10

Як позбутися голубів на балконі: топ-5 ефективних методів

04:34

Більшість роками робило помилку: жінка показала, як правильно клеїти пластирВідео

03:20

ЗМІ розповіли, чому і коли тріснув шлюб Лопес і Аффлека

02:40

Більшість про це забуває: три приховані функції авто - водіям на заміткуВідео

02:00

"Зводила маму": Тоня Матвієнко побувала в цікавому місці з донькою

01:30

"Народ радіє": у РФ просувають "поета" за нацистські вірші про фюрера Путіна

00:41

Чому рис не розсипчастий: шеф-кухар розкрив секрет ідеального приготування

28 червня, п'ятниця
23:47

Жорсткий шторм "трусить" країну: Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря

22:41

Учасник гурту Kazka мобілізувався до лав ЗСУ

Реклама
22:27

Як правильно сушити фрукти на повітрі, якщо немає сушарки: прості та дієві порадиВідео

22:13

РФ платить готівкою: кілерам пілота Кузьмінова оплатили гонорар у Відні — WSJ

22:09

Роками сиділи в ув'язнені: з російського полоне повернули 10 людей - ЗеленськийФото

21:54

У Трампа новий "план припинення війни" в Україні: у Reuters озвучили деталі

21:27

Заміна Байдена перед виборами: експерт озвучив несподіваний сценарій

20:58

РФ обрала головну ціль на сході: у ЗСУ назвали три небезпечні напрямки

20:27

Що потрібно для того, щоб робити шоколад і побалувати потім рот солодощамиВідео

20:18

Синоптики оголосили штормове попередження: повертають грози, град та шквали

20:03

Чому не можна пити каву на голодний шлунок: фахівці попередили про ризики

19:59

Дебати Байдена і Трампа: експерт пояснив, чи заважають експрезиденту суди

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти