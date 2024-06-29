У чому різниця між психологом і психотерапевтом: до кого звернутися

Між цими двома професіями існують відмінності щодо освіти та професійної підготовки, а також функцій, які вони виконують.

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У чому різниця між психологом і психотерапевтом / Колаж Главред, фото Pixabay

Розрізнити психотерапевтів і психологів може бути складно, оскільки обидва вони є фахівцями в галузі психічного здоров'я, які зазвичай працюють з пацієнтами, що стикаються з проблемами емоційного або психічного здоров'я.

Однак між цими двома професіями існують відмінності щодо освіти та професійної підготовки, а також функцій, які вони виконують. У цій статті ми пояснюємо відмінності між психотерапевтами та психологами.

У якому випадку треба йти до психотерапевта?

Психотерапевти - це медичні фахівці, які навчені допомагати людям з емоційними проблемами. Залежно від освіти, підготовки та галузі спеціалізації вони можуть працювати психіатрами, поведінковими терапевтами, психологами або соціальними працівниками.

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Психотерапевти зазвичай допомагають людям подолати стресові періоди в житті або впоратися з емоційними проблемами і проблемами у стосунках.

Вони також можуть допомогти людям керувати і долати звички та дії, які спричиняють проблеми в їхньому професійному та особистому житті. Багато психотерапевтів працюють виключно з окремими людьми, лікуючи пацієнтів індивідуально.

Однак більшість із них також мають право працювати з парами, сім'ями і навіть із великими групами співробітників.

Фахівці з найрізноманітніших медичних галузей можуть мати кваліфікацію для роботи психотерапевтами. Багато практикуючих психотерапевтів здобули освіту і підготовку психіатрів або психологів.

Це також можуть бути інші фахівці в галузі психічного здоров'я, які пройшли велику спеціальну підготовку в галузі психотерапії.

Деякі медичні психотерапевти здобули освіту і підготовку, необхідні для того, щоб стати повністю кваліфікованими лікарями. Ці фахівці, як правило, отримали університетську освіту з психіатрії, а потім продовжили спеціальну підготовку з психотерапії, яка триває від трьох до чотирьох років. Медичні психотерапевти зосереджують свою увагу насамперед на психотерапевтичному лікуванні пацієнтів із діагнозом психічних захворювань.

Психотерапію часто називають "розмовною терапією". Воно може набувати різних форм і фокусуватися на кількох різних підходах і цілях.

Що лікує лікар психотерапевт

Психотерапевт займається лікуванням захворювань психіки легкого або середнього ступеня тяжкості. Такі захворювання можуть бути зумовлені дитячими травмами психіки, спадковою схильністю або стресами.

Когнітивно-поведінкова терапія

Психоаналітична терапія

Психодинамічна терапія

Системна та сімейна психотерапія.

Мистецтво та ігрова терапія

Гуманістична та інтегративна психотерапія

Гіпно-психотерапія

Експериментальна конструктивістська терапія

Як зрозуміти потрібен психолог психотерапевт чи психіатр?

Психологи - це медичні працівники, які мають докторський ступінь у галузі психології. Вони спеціалізуються насамперед на галузі медичної допомоги, відомої як розмовна терапія, і зазвичай мають велику підготовку в галузі психологічної діагностики та тестування.

Багато психологів також мають кваліфікацію для проведення дослідницьких процедур. Багато психологів, які займаються дослідженнями, шукають роботу в академічних установах або дослідницьких установах і вважають за краще здобути ступінь доктора філософії в галузі психології.

Психологія в основному займається вивченням людей. Психологи зосереджують увагу насамперед на тому, як люди думають і діють, а також на тому, як вони взаємодіють з іншими людьми і реагують на зовнішні та внутрішні умови.

Психологія зазвичай займається всіма аспектами людської поведінки, а також думками, почуттями і мотиваціями, які керують цією поведінкою і впливають на неї.

Одним із найважливіших аспектів психології є її увага до нормальних функцій людського розуму. З цією метою вона передбачає вивчення того, як люди засвоюють ідеї та запам'ятовують події та людей, а також психологічного розвитку дітей.

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