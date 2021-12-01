У Черкасах лікарі врятували дитину, витягнувши з її горла голку

У Черкасах провели складну операцію

У Черкасах в обласній дитячій лікарні витягли голку з дихальних шляхів дитини. Чужорідне тіло медики вилучили злагоджено і оперативно, повідомляється на сторінці медустанови в Facebook.

Команда лікарів і медсестер спрацювала злагоджено і максимально оперативно, тому все завершилося вдало.

"+1 врятоване маленьке життя на рахунку нашої команди. Фахівці хірургічного, приймального та анестезіологічного відділення вилучили чужорідне тіло з дихальних шляхів дитини", - розповіли медики.

Також лікарі розповіли, чого не можна робити в разі, якщо сторонній предмет потрапив в дихальні шляхи дитини. Заборонено:

бити малюка по спині

самостійно витягувати чужорідне тіло.

Деякі особливості здоров'я дитини можуть підвищувати ризики задушення. Наприклад, це труднощі з ковтанням, неврологічні і м'язові захворювання.

"Анатомічно дихальні шляхи дитини малого розміру. Тим більше малюки часто з огляду на вік не здатні ретельно пережовувати їжу. Удари по спині, спроби "наосліп" витягнути чужорідне тіло руками, перевертання дитини і струшування її можуть привести до повного удушення або травм", - сказали медики.

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