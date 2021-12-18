На Черкащині дівчина до смерті забила вітчима своєї подруги

На Черкащині дівчина вбила чоловіка / фото Нацполіції

У Черкаській області сталася трагедія - 16-річна дівчина до смерті забила 43-річного чоловіка, йдеться на сайті місцевої Нацполіції.

За інформацією копів, в селі Нове Місто Уманського району 15 грудня у дворі власного домоволодіння виявили мертвим місцевого жителя. Судово-медична експертиза показала, що смерть чоловіка настала внаслідок завданих тяжких тілесних ушкоджень.

Слідство встановило, що 43-річного чоловіка побила 16-річна дівчина. Вона прийшла в гості і у неї виник конфлікт із вітчимом подруги.

"Юнка била дорослого чоловіка руками, ногами і дерев'яною палицею. Завдані тілесні ушкодження призвели до смерті потерпілого. У скоєному правопорушниця зізналася", - йдеться в повідомленні.

Дівчині оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, у Києві копи затримали жінку, яка вчинила жахливий вчинок. Вона власноруч задушила ременем свою дочку. 24-річна вбивця особисто зізналася у скоєному так, як медики, які приїхали за викликом, констатували смерть 2-річної дівчинки через удушення ременем.

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