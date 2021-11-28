Жахлива ДТП на Черкащині: з'ясувалося, яке покарання загрожує винуватцю

У Черкасах сталася ДТП / Нацполіція

В Черкаській області на трасі зіткнулися легковик і вантажівка. В результаті аварії, 20-річній пасажирці ЗАЗ-1102 відірвало руку, повідомляє сайт ГУНП Черкащини.

ДТП трапилась поблизу села Шрамівка 27 листопада близько 12:30

За даними правоохоронців, 43-річний водій ЗАЗ не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою MAN.

Пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження - їй відірвало руку. Дівчину доставили до реанімації в Драбівську центральну районну лікарню.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження). Винуватцю загрожує від 3 до 8 років в'язниці і позбавлення права керувати транспортними засобами на три роки.

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Нагадаємо, у Кривому Розі сталася автомобільна аварія за участю маршрутки і трамвая, і в результаті якої постраждав пішохід-15-річний підліток. Він в той момент переходив дорогу на пішохідному переході. Дитину госпіталізували до лікарні з травмами.

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