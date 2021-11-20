У Чернігівській області вітер повалив дерева, заблоковані траси

У Чернігівській області дерева потрапляли на траси

У Чернігівській області сьогодні штормовий вітер повалив дерева. В результаті рух по деяких трасах було перекрито, повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Правоохоронці зазначили, що в результаті сильних поривів вітру в області деревами, що впали, були заблоковані автодороги. Зокрема, рух призупинявся на кількох ділянках траси М-01 у Чернігівському районі.

Ліквідацією заторів на дорогах займалися комунальні служби, рятувальники і поліцейськими.

У поліції закликали водіїв бути уважними та обережними при погіршенні погодних умов.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні на Новий Рік 2022 буде морозною, але на сніг можна не сподіватися. Такий прогноз погоди озвучила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

За її словами, температура повітря в окремі дні може опуститися до -15 градусів.

Також рекомендуємо прочитати: