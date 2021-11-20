У Чернігівській області вітер повалив дерева, заблоковані траси

Правоохоронці зазначили, що в результаті сильних поривів вітру в області деревами, що впали, були заблоковані автодороги.
У Чернігівській області сьогодні штормовий вітер повалив дерева. В результаті рух по деяких трасах було перекрито, повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.
Правоохоронці зазначили, що в результаті сильних поривів вітру в області деревами, що впали, були заблоковані автодороги. Зокрема, рух призупинявся на кількох ділянках траси М-01 у Чернігівському районі.
Ліквідацією заторів на дорогах займалися комунальні служби, рятувальники і поліцейськими.
У поліції закликали водіїв бути уважними та обережними при погіршенні погодних умов.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні на Новий Рік 2022 буде морозною, але на сніг можна не сподіватися. Такий прогноз погоди озвучила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.
За її словами, температура повітря в окремі дні може опуститися до -15 градусів.
Також рекомендуємо прочитати:
- Суворий і сніговий Березень: з'явився перший прогноз погоди на весну 2022 в Україні
- Зустрінемо Рік Тигра з "плюсами": синоптик розповів про погоду в новорічну ніч
- Синоптики попередили українців про погіршення погоди
- Морози в -30 прийдуть раптово: синоптик уточнив прогноз погоди на зиму в Україні