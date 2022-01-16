У Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ, мешканців евакуюють

У Чернівцях вибухнув газ у житловому будинку / Молодий буковинець

У житловому будинку в Чернівцях сьогодні прогримів потужний вибух газу - о 19:17 на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух газу по вул. Шептицького, 15, повідомляє місцеве видання Молодий буковинець.

Факт вибуху газу на третьому поверсі за вищевказаною адресою підтвердився, за повідомленням патрульної поліції Чернівців. Попередньо, постраждало двоє осіб.

На місці працюють швидка та пожежна служба. Патрульні забезпечують охорону громадського порядку та стежать за збереженням майна мешканців.

Мешканці всього будинку евакуюються.

Нагадаємо, у Львові в квартирі новобудови загинула закохана пара. 27-річний хлопець і 28-річна дівчина задихнулися від диму уві сні і померли, не приходячи до тями.

Раніше повідомлялося, що у Львові прогримів вибух у житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали три людини - їх з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

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