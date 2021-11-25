В "Дії" вже можна отримати COVID-сертифікат на основі ПЛР-тесту: інструкція

Такий документ буде дійсним упродовж 72 годин після тестування.
Станом на 25 листопада в червоній зоні карантину знаходяться більша частина України, зокрема й Київ. Відвідати кафе, ресторан, фітнес-клуб та інші громадські місця можна при наявності COVID-документів, один з таких – негативний ПЛР-тест.
Від сьогодні в "Дії" з'явилася можливість згенерувати ковід-сертифікат на підставі негативного результату ПЛР-тесту. Документ буде дійсний протягом 72 годин після тестування. Такі сертифікати доступні у "Дії" для Android та iOS.
Щоб згенерувати такий документ, у додатку "Дія" обрати "Послуги" — "COVID-сертифікати" — "Тип COVID-сертифіката". Таким сертифікатом можна користуватися, зокрема у "жовтій" та "червоній" зоні.
Нагадаємо, що з 24 вересня на порталі "Дія" з'явилася можливість згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Також в додатку запустили можливість створити сертифікат про одужання. Українські сертифікати визнав ЄС, так що ними можна користуватися під час подорожей.
Раніше Мінцифри спростило генерацію covid-сертифіката в "Дії", випустивши важливе оновлення системи. Відтепер українцям не потрібно створювати цифровий підпис за допомогою фото ID і вертіти головою перед камерою смартфона.
В Україні посилюють перевірку COVID-сертифікатів
В Україні тривають перевірки дотримання карантинних правил та виявлення підроблених документів. До рейдів залучено 14 тисяч осіб особового складу. Влада хоче отримати від українців реальну вакцинацію, а не підроблений сертифікат.
За минулий тиждень були направлені документи про підозру 15 медичних працівників у вчиненні 38 кримінальних правопорушень. У роботі ще кілька десятків справ. Також проведено 13 обшуків в туристичних агентствах.
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