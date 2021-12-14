У Дніпрі маршрутка з пасажирами влетіла у позашляховик, багато постраждалих

У Дніпрі маршрутка потрапила в аварію

Сьогодні ввечері, 14 грудня, в Дніпрі на Криворізькому шосе зіткнулися маршрутний автобус і позашляховик BMW.

Постраждали шестеро осіб, повідомляє Інформатор.

"Аварія сталася близько 19: 40 ... за попередньою інформацією, обидва автомобілі рухалися в бік Дніпра. BMW повертав направо - на вулицю потокову, перед маршруткою", – йдеться в повідомленні.

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У результаті зіткнення постраждало шестеро людей. Їх забрала швидка до міської лікарні №16. Інформації про їхній стан поки що немає.

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На місці працює патрульна поліція і слідчий. Причини аварії з'ясовуються.

Раніше Главред писав про те, що в Івано-Франківській області під поїзд потрапив легковий автомобіль. Для водія авто і його пасажирки це зіткнення стало смертельним – вони загинули на місці події. Трагедія сталася близько півночі в понеділок, 13 Грудня, між селами Угринів і Клузів.

Також нагадаємо, з дня народження відомого українського ведучого Анатолія Анатоліча до Києва потрапила в ДТП. Аварія сталася в Києві на проспекті Героїв Сталінграда. В авто бізнесвумен врізався водій на Porsche.

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