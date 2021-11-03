У Дніпрі дитина проковтнула шпильку: як рятували малюка

У Дніпрі малюк проковтнув шпильку

У Дніпрі в лікарню потрапила дитина, яка проковтнула шпильку і вона опинилася в дихальних шляхах. Шпилька встигла підколотися до трахеї, що ускладнило її Витяг, повідомляється на сторінка Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

Дитина проковтнула шпильку, і під час діагностичного ендоскопічного дослідження виявилося, що вона підкололася до трахеї.

Діставали сторонній предмет ціла бригада медиків. Спочатку вони намагалися її дістати за допомогою" петлі", але шпилька почала" мігрувати " вниз дихальними шляхами. Там до правого бронха вона підкололася до сегментарної бронхи і через необережний рух могло стати причиною ускладнень.

читайте такожЗагроза для життя: чоловік проковтнув мобілку, медики витягували її по частинах

За словами медиків, вони прорахували різні варіанти розвитку подій і прийняли вкрай нестандартне рішення, а саме ввести через жорсткий бронхоскоп гнучкий бронхоскоп.

Реклама

Тому після деяких обережних і повільних маніпуляцій їм вдалося видалити злощасну шпильку з дихальних шляхів маленького пацієнта і майже не травмуючи слизову ні бронха, ні трахеї.

Маленький пацієнт пробув ніч у лікарні, а на ранок його виписали додому.

"Всього участь у цій гостросюжетній "спецоперації" надскладного видалення стороннього тіла брали майже два десятки фахівців Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні - анестезіологи, реаніматологи, хірурги, ендоскопісти", - написали медики.

Раніше Главред писав про те, що у Виноградові Закарпатської області дитина отримав хімічні опіки через іграшки. Як розповіла мама дитини, хлопчик розкусив її. В слово матері, її 4-річний син раніше в рот нічого забороненого не брав. Однак вирішив розкусити іграшку, всередині якої була рідина.