У ЄС готові прийняти біженців з України - глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / Фото Reuters

Під час брифінгу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен зробила заяву про долі біженців з атакованої Росією України.

Так, за її слова Єврокомісія готова прийняти їх, в якості протистояння російській агресії.

"В ЄС готові прийняти біженців з України через військові дії Російської Федерації. Наша єдність - наша сила. Наш спільний обов'язок - протистояти найгіршому акту агресії на Європейській землі за останні десятиліття", - повідомляє ТСН з посиланням на офіційний Twitter-аккаунт фон дер Ляйен.

Ця промова була виголошена нею на брифінгу 24 лютого.

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Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України воєнний стан. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.