У Європі вчені з'ясували, який вік у людини найщасливіший і чому

Вчені з'ясували, який вік у людини найщасливіший / ua.depositphotos.com

Згідно з новими дослідженнями європейських вчених, найщасливіший вік у людини-30-34 роки. Про це повідомляється в новому сюжеті порталу ТСН.

Іспанський дослідник Бегонья Альварез досліджував опитування європейців у віці за 50 років і виявив, що найчастіше називали себе щасливими люди у віці від 30 до 34 років.

Як кажуть іспанські психологи, саме в цей чотирирічний період настає пік людських очікувань. А у жінок це ще й збігається з піком сексуальності.

Чисто психологічно, кажуть фахівці, Вік від 30 до 34 - половина життя. Він не впливає на більш щасливі ситуації, які у людей є або ще будуть. І якщо ставити питання без натяку на вік, то люди взагалі не назвуть його у відповіді на щастя.

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