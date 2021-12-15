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У Євросоюзі заявили про "тверду відповідь" на агресію Путіна проти України

15 грудня 2021, 23:55

Брюссель стурбований нарощуванням російських військ на кордоні, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

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Євросоюз запевнив, що підтримуватиме Україну

У Євросоюзі пообіцяли твердо відповісти на можливу агресію Росії щодо України - Брюссель стурбований нарощуванням російських військ на кордоні, йдеться в заяві президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн після саміту Східного партнерства.

В ЄС запевнили Україну в підтримці і прихильності її суверенітету і територіальної цілісності.

"Ми всі поділяли нашу заклопотаність про нарощування військової потужності в Росії вздовж східного кордону України. Нехай не буде сумнівів: ЄС твердо відповість на будь - яку агресію проти України", - заявила він.

Переговори в Нормандському форматі

Україна, Франція, Німеччина і Росія раніше вели діалог з питання проведення нового раунду переговорів у нормандському форматі по Донбасу. На першому етапі відновлення процесу Київ, Париж і Берлін намагалися провести зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Однак переговори не відбулися.

В Німеччині і Франції на той момент заявляли, що зустріч голів МЗС країн нормандського формату має відбутися незабаром, але захід не був організований.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія не згодна на проведення зустрічі через нібито невиконання Києвом домовленостей, досягнутих в рамках Паризького саміту 2019 року.

Прес-секретар Банкової Сергій Никіфоров стверджував, що відновлення діалогу в рамках нормандського формату під великим питанням. Сторони не можуть домовитися ні щодо зустрічі лідерів, ні щодо переговорів міністрів закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня сказав, що Київ бачить вихід із ситуації в підключенні США до переговорів щодо Донбасу. Також він не виключає прямого діалогу з Кремлем. Такий сценарій розвитку подій підтримує і захід.

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