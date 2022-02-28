У Харкові під обстрілами гинуть десятками мирні люди: "Це геноцид українського народу!"

Російський окупант розстрілює спальні райони Харкова з важких знарядь / УНІАН

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов розповів про жахи, які зараз відбуваються в Харкові.

Російські окупанти розстрілюють важкою артилерією спальні райони міста, де немає ЗСУ і критичних інфраструктур, які могли б зацікавити загарбників.

Військовий дії відбуваються в районах Олексіївка, Салтівка, Павлопіль.

Влада важко справляються з трагедією, що обрушилася на місто; не можуть вчасно задіяти рятувальні служби і ліквідувати наслідки.

"Те, що зараз відбувається в Харкові, - це військовий злочин! Це геноцид українського народу.

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Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли в аптеки, за продуктами, за питною водою. Це гріх. Росія використовує важку артилерійську зброю", - заявляє Синьогубов.

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