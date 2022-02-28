У Харкові під обстрілами гинуть десятками мирні люди: "Це геноцид українського народу!"

Спальні райони Харкова "поливають" вогнем їх важких знарядь.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов розповів про жахи, які зараз відбуваються в Харкові.
Російські окупанти розстрілюють важкою артилерією спальні райони міста, де немає ЗСУ і критичних інфраструктур, які могли б зацікавити загарбників.
Військовий дії відбуваються в районах Олексіївка, Салтівка, Павлопіль.
Влада важко справляються з трагедією, що обрушилася на місто; не можуть вчасно задіяти рятувальні служби і ліквідувати наслідки.
"Те, що зараз відбувається в Харкові, - це військовий злочин! Це геноцид українського народу.
Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли в аптеки, за продуктами, за питною водою. Це гріх. Росія використовує важку артилерійську зброю", - заявляє Синьогубов.
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