У Харкові підліток створив фейкову "Дію" та збував фальшиві документи

У Харкові підліток створив фейкову дію / УНІАН

У Харкові 17-річний підліток "відзначився кмітливістю" - він розробив фейковий додаток "Дія" і навіть продавав підроблені е-документи, повідомляє Киберполіція.

На віддаленому сервері хлопець створив сайт, який з мобільного телефону виглядав як оригінальний додаток "Дія". Після отримання грошей юнак надавав користувачам посилання на свою розробку через бот в месенджері. За цим посиланням громадяни могли власноруч створити документи, які відображалися в підробленому додатку "Дія".

За 200 грн можна було отримати доступ до фейкової "Дії",

за 300 грн — оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19,

за 100 грн — фальшиве водійське посвідчення.

Крім того, веб-платформа генерувала підроблений QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації.

На телеграм-бот і канал юного зловмисника, які вже були заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб. Кіберполіція встановлює осіб, які скористалися цими послугами.

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Хакеру загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

"Визнаю, це відмінна робота юного хакера. І навіть наша публікація виглядає як своєрідна реклама його навичок. Але принцип невідворотності покарання повинен працювати: він порушив закон, спекулюючи на складній ситуації в державі, тому повинен понести відповідне покарання", - зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Повідомлялося, що кіберполіція затримала 21-річного українця, яка розробила фейкову "Дію". Молодика виявили в Запоріжжі, де він через месенджери продавав за 100 грн доступ до додатка для створення підроблених цифрових документів, у тому числі COVID-сертифікатів.

Незабаром хакера-самоучку, підробив "Дію", запросили на стажування в Мінцифри. У МВС заявили, що попри це хлопцеві все одно доведеться понести покарання за підробку.

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