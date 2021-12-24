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У Херсонській області дівчинка поскаржилася копам на п'яні розбірки батьків

24 грудня 2021, 23:56

Жінка підтвердила, що чоловік її ображає і виганяє з дому разом з дочкою.

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Дівчинка поскаржилася на своїх п'яних батьків / Нацполіція

У Херсонській області 11-річна дівчинка наважилася і сама зателефонувала копам. Вона звернулася за допомогою зі словами :"я не знаю, що мені робити", тому що боялася залишатися вдома з батьками.

Маленька мешканка Бериславського району розповіла, що батьки п'яні сваряться і тато виганяє її з мамою з дому, повідомляє відділ комунікації поліції області.

На місце виїхали працівники ювенальної превенції та представники сільської ради. Батьки були вдома, обидва в стані сильного алкогольного сп'яніння. Жінка підтвердила, що чоловік її ображає і виганяє з дому разом з дочкою. Сім'я стоїть на обліку як перебуває в складних життєвих обставинах.

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"Дитина поскаржилася інспектору, що за день ще нічого не їла, вдома не було продуктів. Дівчинка сказала, що боїться залишатися з батьками. Беручи до уваги всі умови, було вирішено тимчасово вилучити дівчинку з сім'ї. Поліцейські розшукали її тітку, яка приїхала за племінницею, і поки дитина буде з нею", - розповіли правоохоронці.

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Поліція склала на батьків адміністративні протоколи за здыйснення домашнього насильства та неналежне виконання батьківських обов'язків. Після проведення необхідних перевірок буде вирішуватися питання про доцільність повернення дитини до сім'ї.

Раніше Главред повідомляв про те, що в Харкові чоловік знімав дитячу порнографію і розбещувати свою малолітню дочку. Тепер за такі дії чоловіка судитимуть.

Про розбещення 10-річної дочки колишнім чоловіком в поліцію повідомила мама дівчинки.

"Встановлено, що через соцмережу невідома жінка надіслала їй відео, на якому її колишній чоловік, перебуваючи разом з дочкою, здійснював розпусні дії, чим поставив під загрозу нормальний психологічний і соціальний розвиток дитини", – повідомляє прес-служба прокуратури.

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скарги Херсонська область батьківські права алкоголізм
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