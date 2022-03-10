У Херсонській області ворог розстріляв автомобіль, загинула жінка

У Херсонській області розстріляли автомобіль / скрін відео

У Херсонській області російські військові розстріляли автомобіль, у результаті чого загинула жінка.

"У селі Дар'ївка Херсонської області російські військові здійснили обстріл торгового павільйону і автомобіля, котрий рухався по проїжджій частині. В результаті обстрілу вщент вигорів транспортний засіб, у якому загинула жінка-водій", - повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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