В Іспанії випустили підручники з "російським" Кримом: посольство України в люті

В Італії Крим назвали російським / УНІАН

В Іспанії випустили шкільний підручник, де окупований Крим вказаний як частина території Росії.

Посольство України зажадало відкликати весь тираж книг і надалі не допускати "грубих помилок", йдеться в Facebook посольства України в Іспанії.

"Посол (України в Іспанії-ред.) Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії континенті з приводу грубої помилки, допущеної в підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва Edelvives по відношенню до приналежності Кримського півострова РФ", - йдеться в повідомленні.

У дипмісії додали, що порушено питання про відкликання всього тиражу цього підручника з навчальних закладів Іспанії. Крім того, владі країни висловлено прохання не допускати надалі схвалення таких підручників.

Раніше Главред писав про те, що в дитячому атласі від National Geographic Україну надрукували без Криму. Півострів надрукований в тому самому ж кольорі, що й країна-окупант.

Інформацію про те, що видавництво з центральним офісом у Вашингтоні, зганьбилося, оприлюднив на своїй сторінці в Facebook колишній народний депутат Остап Єднак.

"Дуже прикро, що придбавши для своїх дітей атлас шановного видавництва National Geographic, бачиш дуже дивне зображення Криму в кольорі території Росії. Видавництво з центральним офісом у Вашингтоні", - написав він і додав відповідні фотографії.