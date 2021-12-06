У Кабміні спрогнозували курс долара на кінець року

Кабмін спрогнозував курс долара / УНІАН

В уряді очікують, що на кінець року курс гривні до долара не перевищить рівень в 27,5 грн за долар, йдеться в прогнозі Мінекономіки, опублікованому в понеділок, 6 грудня.

При цьому середньорічний курс очікується на рівні 27,4 гривень за долар.

Наприкінці 2022 року очікується курс 28,1 гривень за долар, середньорічний - 27,8 гривень за долар, на 2023 рік - 28,4 гривень за долар, середньорічний - 28,63 гривень за долар, на 2024 рік - 29 гривень за долар, середньорічний - 28,2 гривень за долар.

Курс долара-прогнози

Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Курс долара в Україні може підскочити, і, в цілому, ситуація в 2021 році може бути не такою благополучною.

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