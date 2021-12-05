У Карпатах на снігоходах заблукало троє чоловіків: двох вже знайшли

У Карпатах заблукало троє туристів на снігоходах / Facebook / chornogora . rescue112

На Закарпатті рятувальники продовжують шукати одного з чоловіків, які вчора заблукали під час поїздки на снігоходах в Карпатах. Двох заблукалих вже вдалося знайти, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Близько 13: 10 сьогодні двоє заблукалих чоловіків вийшли на зв'язок з рятувальниками і розповіли, що знаходяться на території турбази в Ужгородському районі. Однак місцеперебування третього чоловіка поки що невідоме.

Пошуки третього заблукалого, як пояснюють рятувальники, ускладнює сильний туман. Пошукова операція ведеться в районі долини Руна. До пошуків залучено 20 рятувальників, а також 6 волонтерів.

Погода в Карпатах

У понеділок вранці 29 листопада, в Карпатському регіоні спостерігається рясний снігопад. Через триваючі опади обмежена видимість. Через снігопади видимість обмежена до 40 метрів.

Також Главред писав про те, що рятувальники попередили про можливе сходження лавин в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Небезпека виникла через сильні снігопади, повідомляє в суботу, 4 грудня, пресслужба ДСНС.

4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області, а 4-5 грудня у високогір'ї східної частини Закарпатської області збережеться значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

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