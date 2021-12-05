У Карпатах на снігоходах заблукало троє чоловіків: двох вже знайшли

Близько 13: 10 сьогодні двоє заблукалих чоловіків вийшли на зв'язок з рятувальниками і розповіли, що перебувають на території турбази в Ужгородському районі.
На Закарпатті рятувальники продовжують шукати одного з чоловіків, які вчора заблукали під час поїздки на снігоходах в Карпатах. Двох заблукалих вже вдалося знайти, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Близько 13: 10 сьогодні двоє заблукалих чоловіків вийшли на зв'язок з рятувальниками і розповіли, що знаходяться на території турбази в Ужгородському районі. Однак місцеперебування третього чоловіка поки що невідоме.
Пошуки третього заблукалого, як пояснюють рятувальники, ускладнює сильний туман. Пошукова операція ведеться в районі долини Руна. До пошуків залучено 20 рятувальників, а також 6 волонтерів.
Погода в Карпатах
У понеділок вранці 29 листопада, в Карпатському регіоні спостерігається рясний снігопад. Через триваючі опади обмежена видимість. Через снігопади видимість обмежена до 40 метрів.
Також Главред писав про те, що рятувальники попередили про можливе сходження лавин в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Небезпека виникла через сильні снігопади, повідомляє в суботу, 4 грудня, пресслужба ДСНС.
4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області, а 4-5 грудня у високогір'ї східної частини Закарпатської області збережеться значна сніголавинна небезпека (третій рівень).
Читайте також:
- В основному Карпати і дача: близько половини українців планують виїхати з дому в літню відпустку-2021
- Карпати та Одеса під загрозою: стихія вдарить потужними зливами з градом, грозами та шквалами
- Зима не за горами, вона вже в горах: Карпати завалило снігом, вдарив мороз