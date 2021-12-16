У Карпатах виявили загадкового жителя: виходить тільки ночами

У Карпатах помітили загадкового кота / facebook.com/skolebeskydy

У Національному Природному Парку Сколівські Бескиди зафіксували найзагадковішого жителя карпатських лісів дикого кота - відомо, що тварина обережна і виходить зі притулку тільки вночі, йдеться в повідомленні парку.

Кіт занесений до Червоної книги України. Зовнішність тварини нагадує звичайну сіру домашню кішку, але він вдвічі більше.

У кота є характерні особливості, а саме:

короткий хвіст з декількома кільцевими темними смугами і притупленим чорним кінчиком.

також на кінцях вух добре виражені пензлики і чорні смужки.

очі у кота зазвичай дуже світлі.

Крім того, селиться кіт в дуплах старих дерев і в печерках скель. Їсть тваринка в основному мишей, птахів і плазунів.

У природі дикий кіт має багато ворогів. Це - рись і великі хижі птахи. А тому тварина дуже обережна і виходить на полювання тільки вночі.

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"У парку кіт поширений практично на всій території, де є старі і перестійні ліси на висотах 400-1000 м. Чисельність кота тут з кожним роком зростає. Кіт Лісовий не приручається людиною, а, відповідно, і не розмножується в неволі", - йдеться в повідомленні.

Раніше Главред писав про те, що сигаретні контрабандисти в Україні, які переносять тонни товару через Карпати до Румунії, вже стали героями соцмереж. Щоб досягти своєї мети і заробити, вони підкорюють вершини і борються зі сніговими хуртовинами.

Журналіст Віталій Глагола опублікував відео, яке, за його словами, він отримав від одного з контрабандистів.

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