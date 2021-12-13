У Києві Епіцентр влип до скандалу: охоронці знущалися над жінкою та довели її до інфаркту

Епіцентр потрапив у гучний скандал / фото: golos.ua

Один з епіцентрів у Києві потрапив до гучного скандалу - охоронці будівельного магазину силою роздягли 67-річну жінку оскільки подумали, що вона вкрала вішалку, повідав житель Києва Віталій Манько на своїй сторінці в Facebook.

"Охоронці Епіцентру в Києві травмували, заламували руки і роздягли жінку похилого віку, тому що їм здалося, що вона могла вкрасти товар. Коли з'ясували, що помилилися, просто відпустили її", - написав він.

При цьому Манько підкреслив, що все могло закінчитися трагічно, адже жінка - на кардіостимуляторі і з серйозними проблемами здоров'я. Дії охорони магазину довели її до інфаркту.

У підтвердженні своїх слів він опублікував фото попереднього висновку лікарів.

Манько також зазначив, що з ним зв'язався представник магазину і повідомив, що відеозапис інциденту не зберігся. При цьому він запропонував "якось допомогти клієнту".

Реклама

"Винні мають бути покарані. І якщо охоронці порушили Кримінальний кодекс, то ви, власники гіпермаркету повинні подати відповідні заяви до поліції", - зазначив чоловік.

Він також розповів, що постраждала жінка працює вчителькою і грошей на адвокатів у неї немає.

Скандали за участю Епіцентру

Раніше Главред писав про те, що з 8 по 24 січня в Україні діяли посилені карантинні обмеження. Нові заборони серед іншого торкнулися роботи ТРЦ - там була заборонена торгівля непродовольчими товарами.

Але незважаючи на введені обмеження, гіпермаркет Епіцентр продовжував свою роботу, пропонуючи придбати товари прямо на вулиці.

Читайте також: