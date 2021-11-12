У Києві вантажівка розчавила літню жінку

Попередньо встановили, жінка перебігала дорогу на червоне світло. Вона потрапила в "мертву зону" і її збила вантажівка.
Сьогодні, 12 листопада, у столиці сталася смертельна аварія у Дніпровському районі на вулиці Будівельників, повідомляє видання Інформатор.
Попередньо встановили, жінка перебігала дорогу на червоне світло. Вона потрапила до "мертвої зони" і її збила вантажівка.
На місці події працюють патрульні, слідчо-оперативна група та медики.
Загиблій було близько 60 років, але її особу поки що не було встановлено.
ДТП у Харкові 11 листопада
У Харкові позашляховик Toyota Land Cruiser в'їхав у групу людей на пішохідному переході.
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Автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, протаранив пішоходів на "зебрі" і протягнув людину на колесі не менше 10 метрів.
Подія сталася на проспекті Науки в районі перехрестя з вулицею Тобольською.
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