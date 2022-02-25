У Києві почалася стрілянина на Мінському масиві

Військові РФ / Фото Reuters

Вранці 25 лютого на Мінському масиві почалася стрілянина.

В повідомлення РБК-Україна, мирне населення Оболонського району столиці ховається в укриттях.

Очевидці повідомляють, що по Оболонському проспекту рухаються танки країни агресора.

У Міністерстві оборони підтверджують інформацію про те, що в Оболонський район вторглися російські диверсанти. У відомстві закликали "зустріти" ворожі війська коктейлями Молотова.

"На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки виготовляти коктейлі" Молотова", знешкоджувати окупанта! Мирним жителям - бути обережними! Не покидати оселі!"- заявили у відомстві.

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Раніше, о 4:22 25 лютого в Києві силами українського ППО був збитий літальний апарат. Вибухи були чутні в районі Троєщини, Печерському та Голосіївському.

Вторгнення Росії в Україну

Як повідомляв Главред, радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що план Росії в тому, щоб прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва.

Поблизу Гостомеля українські військовослужбовці спалили колону російських військових.

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