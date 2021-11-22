У Києві масово конфіскують автомобілі: хто залишиться без "чотириколісного друга" і чому

У Києві конфіскують авто злісних порушників ПДР / скріншот

У столиці вже кілька днів виконавча служба разом з поліцейськими карає злісних порушників правил дорожнього руху. У них конфіскують автомобілі. Щоб перетворитися на пішохода – достатньо мати чотири несплачені штрафи.

Зазначається, що водії реагують по-різному: хтось зовсім не сперечається, інші ж ще й погрожують. Про всяк випадок – забирати авто виконавча служба приїжджає з поліцейськими. Таку боротьбу з правопорушниками вже запровадили у Києві та Харкові. На черзі – Дніпро та Одеса, мовиться в сюжеті програми "Спецкор" на каналі 2+2.

Нагадаємо, з ініціативою вилучати автомобілі у злісних порушників ПДР виступили Державна виконавча служба та МВС після страшної ДТП у Харкові. Конфіскації підлягають транспортні засоби водіїв, які не бажають платити штрафи. Перші в списку – любителі "поганяти" по населених пунктах на великій швидкості.

Київ став другим українським містом, де застосовується подібна практика. Повернути авто назад – власники зможуть тільки після оплати всіх штрафів та послуг евакуації. У Мін'юсті сподіваються, таке покарання допоможе порушникам переглянути своє ставлення до закону.

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ДТП з дітьми в Харкові

Дорожня подія трапилася 11 листопада на Харківському проспекті Науки. Автомобіль Toyota Land Cruiser їхав на червоне світло і збив на пішохідному переході школярів – хлопчика і дівчинку. При цьому водій зупинився не відразу, а продовжив рух, попри застряглого під машиною дитини.

Водія, 34-річного чоловіка, затримано. Встановлено, що в момент аварії він перебував у стані наркотичного сп'яніння. Суд відправив його в СІЗО з можливістю вийти під заставу в розмірі 340 тисяч гривень.

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