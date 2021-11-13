У Києві розвалюється міст Патона, у воду падають його шматки

У Києві розвалюється міст Патона / УНІАН

У Києві на очах руйнується міст Патона - у Мережі з'явилося відео, на якому з мосту у воду падають шматки, а Віталій Кличко каже, що "щоранку молиться", щоб із ним все було добре.

На кадрах видно, що через вібрацію, створювану автомобілями, міст потроху "йде" в Дніпро.

У Києві було 70 аварійних мостів ще зовсім недавно Віталій Кличко нещодавно в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що інфраструктура Києва - його головний біль.

"Щоранку я молюся, щоб і з мостом Патона все було нормально. Тому що він перебуває в аварійному стані", - заявив Кличко.

Мер додав, що після того, як від Шулявського мосту стали відпадати частини фракцій, він дав завдання перевірити стан цих споруд у столиці. І був шокований.

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"70 мостів у Києві перебувають в аварійному стані. За цей час ми 30 вже зробили... Але можете собі уявити , - це колосальні гроші", - додав градоначальник.

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Міст Патона - найстаріший автомобільний міст у Києві. Його будівництво розпочато ще в 1940 році, але планам завадила війна. А 5 листопада 1953-го на мосту відкрили автомобільний рух.

Київський міст став першим у світі суцільнозварним мостом, хоча на час його будівництва ніхто не вірив у те, що споруда завдовжки в 1543 метрів не завалиться.

Пізніше міст став одним з найбільших в Європі, а в 1995 році Американська асоціація зварювання визнала його унікальним у своєму роді спорудою.

До 2004 року мостом ходили трамваї.

Раніше Главред вже писав, що Кличко звільнив свого заступника через провал будівництва Подільського мосту. Мер Києва без попередження приїхав із перевіркою і побачив, що на об'єкті майже не відбувається зовсім ніяких робіт.

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