У Києві зносять корпус колишнього заводу Арсенал: з'ясувалося, що побудують

У Києві зносять колишній завод Арсенал / скрін

У столиці зносять будівлю колишнього заводу Арсенал, а саме один з його корпусів №4, який знаходиться на розі Московського і Кловського узвозу. На його місці з'явиться так званий фуд-хол, повідомляє The Village.

Демонтувати корпус будуть приблизно 4 місяці. Перекриття розрізають і обвалюють вниз. Частину будівлі демонтують через те, що вона знаходиться в аварійному стані.

У майбутньому тут буде комплекс з фермерським ринком і ринком їжі.

В результаті реконструкції висота будівлі не зміниться і залишиться в межах 34 метрів. Верхні поверхи перебудують, щоб зробити їх більш функціональними для офісних приміщень (3,5 метра замість 6 метрів, як зараз).

Головний корпус заводу Арсенал був побудований ще в 1764 році. З часом підприємство стало повноцінним військовим промисловим об'єктом.

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Що стосується корпусу №4, який зараз демонтують, то він був побудований в 1854 році.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві спалахнувла пожежа в будівлі інституту автоматики, розташованому в Шевченківському районі. На місце події вже прибули рятувальники. Вони проводять евакуацію співробітників.

Пожежа сталася сьогодні о 12: 41 на вул.Нагірна, 22 на 4 поверсі адміністративної будівлі. Він охопив площу близько 50 квадратних метрів.

Причини пожежі встановлюються.